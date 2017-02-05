“بنك الجــزائر” يــمنع المؤسســات من استيــراد السيـــارات

في مذكرة وجهها للبنوك والمؤسسات المالية

أصدر بنك الجزائر مذكرة لكل البنوك والمؤسسات المالية، بضرورة تجميد كل عمليات التوطين البنكية الخاصة باستيراد السيارات للمؤسسات، وهذا اعتبارا من 2 فيفري الجاري، في انتظار إنشاء آلية جديدة للمراقبة وتأطير مثل هذه التعاملات.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن بنك الجزائر، فإن السلطات المالية المكلفة بالملف تستعد لإنشاء آلية رقابية جديدة في استيراد السيارات من قبل الشركات لحسابهم الخاص، ما يستوجب من البنوك والمؤسسات المالية تجميد كل عمليات توطين استيرادها ابتداء من 2 فيفري 2017، في انتظار تطبيق النظام الجديد، على أن يسهر الرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين للبنوك والمؤسسات المالية، على “ضمان التطبيق الصارم” للمذكرة من هذه المذكرة .

ع.ع