آخر تحديث : فبراير 5th, 2017 9:11 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

“بنك الجــزائر” يــمنع المؤسســات من استيــراد السيـــارات

فبراير 05, 2017 الحدث 0

“بنك الجــزائر” يــمنع المؤسســات من استيــراد السيـــارات

في مذكرة وجهها للبنوك والمؤسسات المالية

أصدر بنك الجزائر مذكرة لكل البنوك والمؤسسات المالية، بضرورة تجميد كل عمليات التوطين البنكية الخاصة باستيراد السيارات للمؤسسات، وهذا اعتبارا من 2 فيفري الجاري، في انتظار إنشاء آلية جديدة للمراقبة وتأطير مثل هذه التعاملات.
وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن بنك الجزائر، فإن السلطات المالية المكلفة بالملف تستعد لإنشاء آلية رقابية جديدة في استيراد السيارات من قبل الشركات لحسابهم الخاص، ما يستوجب من البنوك والمؤسسات المالية تجميد كل عمليات توطين استيرادها ابتداء من 2 فيفري 2017، في انتظار تطبيق النظام الجديد، على أن يسهر الرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين للبنوك والمؤسسات المالية، على “ضمان التطبيق الصارم” للمذكرة من هذه المذكرة .
ع.ع

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • pdf

    pdf

    فبراير 05, 2017
  • PDF

    PDF

    فبراير 04, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 03, 2017
  • PDF

    PDF

    فبراير 01, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 31, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 30, 2017

همسات

صالحي ترافع من أجل مواطني تيسمسيلت

صالحي ترافع من أجل مواطني تيسمسيلت

فبراير 05, 2017 0

رفعت رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي، انشغالات مواطني ولاية تيسمسيلت، بعد زيارتها الأخيرة لأحد الأحياء...
اقرأ المزيد
بـــن غبريـــت مطلوبـــة بإيليـــزي

بـــن غبريـــت مطلوبـــة...

فبراير 05, 2017 0

بــــراف نائـــبـــــا للرئيــــس الإيفواري

بــــراف نائـــبـــــا...

فبراير 05, 2017 0

المطالعـــة داخـــل ثلاجـــة!

المطالعـــة داخـــل...

فبراير 05, 2017 0

فلـة الجزائريـة تلجـأ للشرطــة

فلـة الجزائريـة تلجـأ...

فبراير 04, 2017 0

ولد علي يطلب من روراوة الاعتذار

ولد علي يطلب من روراوة...

فبراير 04, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

فبراير 2017
س د ن ث ع خ ج
« يناير    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  