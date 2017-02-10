بلفوضيل وسعدي ضمــــن أفضـــل الهدافين الأفارقة فــي أوروبا

بودبوز ثاني أفضل صانع للفرص في العالم

بأهدافه التسعة مع نادي ستاندار دو لياج في مختلف المنافسات التي يخوضها النادي البلجيكي يعتبر إسحاق بلفوضيل حاليا واحدا من بين الهدافين الأفارقة في الدوريات الأوروبية ، حيث يقبع في المركز السادس مناصفة مع الهداف السنغالي لنادي ليفربول الإنجليزي ساديو ماني، و يبقى بإمكان اللاعب السابق لانتر ميلان الإيطالي التقدم أكثر في سلم الترتيب شريطة مواصلة العمل و تقديم نفس المستويات التي يقدمها مؤخرا ، لاعب آخر يصنع الحدث إذ و على الرغم من أن رياض بودبوز ينشط كمتوسط ميدان هجومي إلا أن ترتيبه جد متقدم مع العشرة الأوائل و بأهدافه الثمانية يقترب مونبولييه شيئا فشيئا من تحقيق البقاء ، لاعب آخر يشكل مفاجأة سارة للجمهور الرياضي و هو إدريس سعدي صاحب 12 هدف مع نادي كورتري و صاحب المرتبة الثانية في الترتيب، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها النادي. كما كشفت آخر الإحصائيات بأن بودبوز يعد ثاني أكثر اللاعبين صنعا للفرص في العالم بعد الفرنسي ديمتري باييت الناشط في أولمبيك مارسيليا، حيث أشارت نفس الإحصائية التي تناقلتها مواقع فرنسية رياضية بأن نجم نادي مونبولييه يصنع 3.8 فرصة خلال كل لقاء أي أقل بقليل عن نجم المنتخب الفرنسي باييت الذي يصنع 4.1 فرصة في كل مقابلة ، الأرقام باتت تتحدث عن مستوى خريج مدرسة سوشو الذي أضحت أسهمه في ارتفاع ورحيله بات وشيكا عن مونبولييه في الصائفة المقبلة خصوصا في ظل تواجد عدد من النوادي الراغبة في الاستفادة من خدماته.

وفيما يلي ترتيب الهدافين الأفارقة :

1) الغابوني بيار إيمريك أوبامايانغ 17 هدف ( بوريسيا دورتموند الألماني )

2)الجزائري إدريس سعدي 12 هدف ( كورتري البلجيكي )

3)المالي موسى ماريغا 10 أهداف ( فيتوريا غيماريش البرتغالي )

4)النيجيري هنري أونيكورو 10 أهداف ( أوبين البلجيكي )

5)السنغالي مامادو سيلا 10 أهداف ( أوبين البلجيكي )

6)السنغالي ساديو ماني 09 أهداف ( ليفربول الإنجليزي )

7)الجزائري إسحاق بلفوضيل 09 أهداف ( ستاندار دو لياج البلجيكي)

8)المصري محمد صلاح 08 أهداف ( روما الإيطالي )

9)الجزائري رياض بودبوز 08 أهداف ( مونبولييه الفرنسي )

10)البنيني ستيف مونيي 08 أهداف ( مونبولييه الفرنسي )