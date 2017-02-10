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بلعباس: “قوى تريد إبعاد سلال مــــن سبـــــاق 2019”

فبراير 10, 2017 الحدث 0

بلعباس: “قوى تريد إبعاد سلال مــــن سبـــــاق 2019”

تحدث عن صراع قوي داخل النظام حول مرشح الرئاسيات:

أثار رئيس “الآرسيدي”، محسن بلعباس، أمس، بمناسبة انعقاد دورة المجلس الوطني للحزب، موقفا فحواه أن هناك صراعا قويا داخل النظام والسلطة حول المرشح لرئاسيات 2019، وأن هناك شخصيات طامحة في قلب هذا الصراع.

تحدث رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، لوسائل إعلام، على هامش دورة المجلس، المنعقدة أمس بمقر الحزب في الجزائر العاصمة، عن “أطراف تحاول تقوية صفها لأجل التأثير على القرار في 2019”.
وبحسبه، فإن “هناك شخصيات وطنية تريد أن يكون لها سند من قبل السلطة في رئاسيات 2019”. ولم يذكر بلعباس هذه الشخصيات المقصودة بالأسماء، سوى انه يكون قد قصد بينها، الوزير الأول، عبد المالك سلال، بقوله “هناك كلام يدور عن ترشيح سلال للانتخابات التشريعية المقبلة، وإن لهذا الكلام علاقة بـ 2019، إذ أن هناك قوى تحاول ترشيحه للتشريعيات من أجل أن يعرف وزنه الحقيقي في هذه الانتخابات، ومنه إضعافه وحرمانه من الترشح لرئاسيات 2019”.
ومما ذكره بلعباس بشأن الرئاسيات المقبلة، أن “هناك صراعا قويا داخل السلطة والنظام يتعلق في الحقيقية بمرشح انتخابات 2019، فنحن في بلد لا نعرف من سيكون المرشح في هذا الموعد، لا نعرف كيف سيكون وضع الرئيس الحالي، وهل سيترشح، وأن هناك شخصيات وطنية تريد أن يكون لها سند في السلطة في هذه الرئاسيات”.
وعادة ما يغتنم “الآرسيدي” مناسبات تسبق موعد استحقاق انتخابي، بمواقف مثيرة يبقى للوقت تأكيدها من عدمه. وفي خطاب رئيسه، محسن بلعباس، لهذه المرة، وبمناسبة انعقاد دورة المجلس الوطني أمس، فإن هناك “أزمة مشروعية عميقة يمكن أن تكون الانتخابات التشريعية المقبلة تمهيدا لحلها، إن لم تقم السلطة بتحريف النتائج”.
ومما ذكره بلعباس في هذا الشأن أن “جل المعارضة اليوم مستعدة لذلك، ويبقى الخيار في يد السلطة”. بينما قيد مشاركة “الآرسيدي” في حكومة ما بعد التشريعيات، أولا بتحقيق الحزب لأغلبية ساحقة، 50 بالمائة + 1، في البرلمان المقبل، فيشكل حكومة لوحده كحزب أغلبية، وثانيا بتحقيق أغلبية نسبية، فيبحث له عن شركاء يتقاربون معه في برنامجه لآجل تشكيل الحكومة معا.
وأما في حال عدم تحقيق الحزب لنتيجة كبيرة في هذه الاستحقاقات، فلن يكون شريكا في الحكومة، بحسب بلعباس، الذي يكون قد وضع بهذا “الافلان” أمام مسؤولية إمكانية مواجهة الأزمة على انفراد، إن تأكد رهانه في الاستحواذ مجددا على أغلبية غالبة في البرلمان.

عبد العالي خدروش

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