بلعباس: “المعارك التي خسرناها هي التي لم نقم بخوضها”

أكد أن “الآرسيدي” يتبنى انطلاقة جديدة لصالح الجزائر

قال، أمس، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، إن “المعارك التي خسرها “الآرسيدي” هي تلك التي لم يقم بخوضها”، مؤكدا أن “الطموح التاريخي للآرسيدي هو خلق وترسيخ تقاليد أخلاقية وسياسية، من شأنها مصالحة الجزائريات والجزائريين مع مؤسساتهم”.

وأوضح محسن بلعباس، على صفحته الرسمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، أنه “اقتناعا بجدوى وضرورة إعطاء انطلاقة جديدة للجزائر، قرر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المشاركة في الانتخابات التشريعية المحددة ليوم 04 ماي المقبل”، كاشفا انه “يجب محاربة التشاؤم وثقافة اليأس، ويتعين أن نتوقف عن القول بأن النشاط السياسي لا يجدي نفعا وأن الأمور قد حسمت”.

وأشار رئيس الحزب إن المعارك التي خسرها هي تلك التي لم يقم بخوضها، قائلا “علينا أن نكافح خطاب السلطة ووسائل الإعلام الموالية لها، الذي يوحي إلى أنه لا منافع من التصويت، أو أنه لا جدوى من الالتزام في الانتخابات ومراقبتها. إنه من غير الصحيح الاعتقاد بأن الشؤون محسومة ومكتوبة مقدما”.

وفي سياق آخر, قال محسن بلعباس إن “في حزبه ليس هناك حالات يائسة، وإنما هناك نساء ورجال فقط ينتابهم الارتياب واليأس من الحالات السيئة”، قائلا أن “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية معروف بمصداقيته وخطابه الصريح المعارض لمغالطات وأكاذيب السلطة، يلومنا الكثير بشأن صراحتنا وصدق خطابنا ضمن نظام سياسي يشوبه الغموض، ويأخذ جل القرارات في الخفاء. نعتبر الصدق والحقيقة بمثابة أساس حنكتنا وتدبرنا وأدائنا”.

كما أكد محسن بلعباس أن “الطموح التاريخي للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية هو خلق وترسيخ تقاليد أخلاقية وسياسية، من شأنها مصالحة الجزائريات والجزائريين مع مؤسساتهم وذلك بالعمل دون هوادة، على إتمام الاستقلال، من خلال بناء دولة تهدف إلى تكريس المواطنة، احترام حقوق الإنسان، ضمان تكافؤ الفرص والتضامن”.

واعتبر محسن بلعباس أنه “لا يزال من الممكن انتهاج المسار الصحيح والتفطن وإجراء التغييرات الناجعة، التي يقتضيها الوضع، فالخيارات العاجلة التي اختارها حزبه جاءت لتفادي جر البلاد إلى الفوضى”، قائلا أن “طموح حزبه يصبو نحو إعادة بعث وإحياء النشاط الاقتصادي، خاصة في مجالات الصناعة، الزراعة والطاقة وكذا السياحة، مع ترقية النشاطات اللصيقة به كالثقافة والحرف اليدوية”، موضحا أن “هناك إمكانيات لتثمين شبكة الاتصالات التي تتوفر عليها الجزائر، والتي يمكن أن توسع إلى العديد من البلدان الإفريقية، وذلك على اعتبار أن قطاع الاتصالات أضحى من بين أهم القطاعات وسيستمر كذلك خلال العشريتين القادمتين”.

لخضر داس