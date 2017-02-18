بـن مهيـدي فـــي 5 جويليــــة

بحسب ما صرح به وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، في إذاعة خنشلة أمس، فإن فليم العربي بن مهيدي للمنتج الجزائري بشير درايس والسيناريست مراد بوربون سيكون جاهزا قبل تاريخ 5 جويلية،، حيث سيتم تسليمه للوزارة حتى تعرضه في الاحتفال بعيد الاستقلال.