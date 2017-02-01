بــن شهيـــدة فـي الكونغـرس

تُشارك، اليوم، بواشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية)، حفيظة بن شهيدة، عضو مجلس الأمة، في نشاط سنوي بالكونغرس الأمريكي، بالإضافة إلى حلقة نقاش بعنوان: “الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، فجر جديد في الأفق”.