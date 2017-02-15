بــن اشنهـــو يدعــــــــو إلى وقـــــف سيـــــاسة الدعـــــم الاجتمـــــاعي

قال إن الوضعية المالية للجزائر تفرض ذلك

حذر وزير المالية السابق عبد اللطيف بن اشنهو، من استمرار سياسة الدولة في دعم الجانب الاجتماعي، وأكد عدم امتلاك الجزائر الإمكانات المالية للاستمرار في البرنامج الاجتماعي، مؤكدا أن العواقب ستكون وخيمة على الخزينة.

اعتبر وزير المالية السابق خلال ندوة بمعهد الثقافي الإسباني “سرفنتاس” حول سياسة ترقية وجذب الاستثمار الأجنبي، أن الوضعية المالية للجزائر لن تمكنها من الاستمرار في سياستها في دعم البرنامج الاجتماعي بالشكل الذي وضعته الحكومة منذ سنوات والمتعلق ببرنامج الإسكان والمساعدات المالية للمواطن مقارنة بالوضع الاقتصادي الحالي، مضيفا “من الجيد تلبية رغبات المواطن، ولكن حذاري من الفاتورة النهائية”.

كما أكد بن اشنهو في هذا اللقاء المنظم، الغرفة التجـــارية الصناعية الجزائرية الإسبـانية، أن الجزائر غير قادرة على الاستدانة الخارجية، موضحا أنها لا تملك الضمانات الكــــــــافية لتسديد هذه القــــروض، بالنظر إلى انعدام الموارد المالية والتراجع المستمر لقيمة الدينار .

وتحدث الوزير السابق، على ضرورة وأهمية تصحيح وضبط المناخ الاقتصادي، من خلال تشجيع القطاع الخاص وإلغاء الحدود بين القطاع العام والقطاع الخاص، مؤكدا على حتمية رجوع الدولة إلى مهمة الرقابة وأيضا كيفية تحويل الجماعات المحلية إلى فاعلين ماليين، من خلال الدخل الضريبي على العقارات وجمع النفايات، مشيرا إلى أن”95 بالمائة من المالكين للعقار لا يدفعون الضرائب”، داعيا إلى رفع قيمة الضريبة على العقار، حيث أوضح أن المواطن الجزائري الذي يملك شقة مساحتها 500 متر مربع في العاصمة يدفع سنويا ضريبة على العقار تقدر بـ 5000 دج، وهو رقم اعتبره المتحدث صغيرا جدا مقــــــارنة بما يدفعه مــــــواطن على نفس العقار في دولة أوروبية.

وفي موضوع انضمام الجزائر إلى منظمة التجــــــارة العالمية، اعتبره بن اشنهو بـ”غير المفيد”، موضحا أن الانضمام إلى المنظمة، يستدعي رفع الكـــثير من الحواجز، غير أن المتحــــــــدث رحب بفكرة أن تشارك هذه المنظمة كأداة مرافقة للمؤسسات، وتكون كوسيلة لتعديل وتحسين المناخ الاقتصادي، الذي من شأنه جذب الاستثمار الأجنبي، على حد تعبير المتحدث.

وانتقد الوزير السابق احتكار سوق الهـــــاتف النقال من قبل ثلاث متعــــــــاملين فقط، داعيا إلى فتح المجــــــال لمتعامل آخر من أجل تسيـــــــير تكنولوجيات الجيل الرابع من أجل استقطاب رأس المــــال وخلق المنافسة بين متعاملي الهاتف النقال.

ساسية.م