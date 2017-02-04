آخر تحديث : فبراير 4th, 2017 8:28 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

بـــوفــون يدرس مواصلــة مسيــرتــه بعد المونديــال

فبراير 04, 2017 رياضة 0

بـــوفــون يدرس مواصلــة مسيــرتــه بعد المونديــال

أكد سيلفانو مارتينا وكيل أعمال جانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس والمنتخب الإيطالي، أن الحارس المخضرم قد يواصل مسيرته في الملاعب، عقب مونديال روسيا 2018 المقبل. وبلغ بوفون عامه الـ39 الشهر الماضي، ورغم ذلك فهو يدرس إمكانية مواصلة ممارسة كرة القدم بعد تخطي عامه الأربعين. وحصد دينو زوف أسطورة حراسة مرمى يوفنتوس وإيطاليا مونديال 1982 مع الأتزوري في عمر الـ40. وقال مارتينا، خلال تصريحاته لقناة “راي سبورت” الإيطالية: “بوفون يريد أن يشارك في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وبالنظر إلى روحه ومستواه الحالي وحبه لكرة القدم، سيكون من الممكن جدًا أن يواصل اللعب بعد كأس العالم”. وعن أنباء اقتراب دوناروما حارس ميلان من خلافة بوفون في يوفنتوس، علق مارتينا: “ليس من السهل أن ينتقل لاعبون إلى يوفنتوس من نادي كبير مثل إي سي ميلان”. وأضاف: “كل شخص يقول أن دوناروما قد يرحل، ولكن نوايا دوناروما تخصه، وهو أظهر حب عظيم لميلان”. واختتم حديثه بقوله: “كل شيء قد يحدث، لا أعلم، ولكن بكل صراحة أعتقد أن دوناروما سيظل في ميلان”.

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • PDF

    PDF

    فبراير 04, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 03, 2017
  • PDF

    PDF

    فبراير 01, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 31, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 30, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 29, 2017

همسات

فلـة الجزائريـة تلجـأ للشرطــة

فلـة الجزائريـة تلجـأ للشرطــة

فبراير 04, 2017 0

تعتبر النجمة فلة الجزائرية من أكثر الفنانات اللاتي يتعرضن للهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدو أن فلة...
اقرأ المزيد
ولد علي يطلب من روراوة الاعتذار

ولد علي يطلب من روراوة...

فبراير 04, 2017 0

محـل أم مقـــرّ؟

محـل أم مقـــرّ؟

فبراير 04, 2017 0

بول بوت لن يدرب “الخضر”

بول بوت لن يدرب “الخضر”

فبراير 01, 2017 0

مرضى يفرون من الأطباء بسطيف!

مرضى يفرون من الأطباء...

فبراير 01, 2017 0

بــن شهيـــدة فـي الكونغـرس

بــن شهيـــدة فـي...

فبراير 01, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

فبراير 2017
س د ن ث ع خ ج
« يناير    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  