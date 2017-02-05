بـــن غبريـــت مطلوبـــة بإيليـــزي

نقلت النقابة الوطنية لعمال التربية “أسنتيو” معاناة أساتذة ولايات الجنوب، ومنهم الموظفون بولاية إيليزي، بعد طرد العديد منهم من السكنات الوظيفية، التي منحتها لهم وزارة التربية الوطنية، وكشفت النقابة أن 90 بالمئة من المؤطرين هم من خارج الولاية. وطالبت النقابة في مراسلة وجهتها إلى والي الولاية بفتح تحقيق حول استغلال السكنات الوظيفية من أشخاص غرباء خارج قطاع التربية.