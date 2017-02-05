بــــراف نائـــبـــــا للرئيــــس الإيفواري

تم تجديد الثقة في رئيس اللجنة الاولمبية الجزائرية، مصطفى براف، نائبا أول للرئيس الإيفواري لاسانا بالينفو، الذي أعيد انتخابه لعهدة جديدة على رأس جمعية اللجان الاولمبية الوطنية الإفريقية، خلال الجمعية العامة، التي جرت بمالي أمس الأول. وشارك فى الجمعية العامة الانتخابية مندوبون عن 52 لجنة أولمبية افريقية، وتميزت الأشغال بحضور العديد من الشخصيات الرياضية العالمية.