بطاقة الناخب للتسجيل فـي قفة رمضان!

تناول، أمس، العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” إعلانا من المجلس الشعبي البلدي لبلدية مسعد بولاية الجلفة، يعلن عن فتح التسجيلات لقفة رمضان 2017، لكن الغريب في هذا الإعلان ليس توقيت نشره، ونحن لا يزال يفصلنا عن شهر رمضان حوالي ثلاثة أشهر، وإنما الملف المطلوب للتسجيل في القائمة الذي تضمن وثيقتين هما شهادة عائلية ووصل التسجيل في القائمة الانتخابية، في ابتزاز واضح للمعوزين. وكأن رئيس البلدية يقول من لم ينتخب لن يحصل على قفة رمضان هذه السنة.