بريطانيا تغلق وحدة تحقق في انتهاكات خلال حرب العراق

جراء مزاعم كاذبة

قالت الحكومة البريطانية، إنها ستغلق وحدة تحقق في مزاعم بارتكاب جنود بريطانيين جرائم تعذيب وقتل في العراق، بعد أن قالت شركة قــــــــانونية تمثلها، إنه تبين أن الضحايا تقدموا بمزاعم كاذبة.وقال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون في بيان صدر في وقت متأخر من مساء أول أمس، “سيكون ذلك مبعث ارتياح كبير لمئات من الجنود البريطانيين الذين كانت تحوم حولهم مثل هذه المزاعم الكاذبة..”سنضع إجراءات جديدة الآن لضمان عدم تكرار ذلك ثانية، ولكي تكون هناك ضمانات تحول تماما دون توجيه اتهامات كيدية ولا أساس لها من الصحة ضد جنودنا الشجعان من رجال ونساء.”

وكان فريق الاتهامات التاريخية العراقية (ايهات) تشكل في عام 2010، وهو مستقل في تحقيقاته عن الجيش. وبحث الفريق في أكثر من 1700 اتهام بسوء المعاملة أو القتل. ولم تسفر التحقيقات عن أي إدانة.وقال الفريق في ديسمبر، إنه يتوقع أن تستمر تحقيقاته في حوالي 60 حالة بحلول منتصف عام 2017، وأن ينتهي من تحقيقاته بنهاية عام 2018 أي بعد أكثر من عشرة أعوام من سحب بريطانيا آخر قوات مقــــــــاتلة لها من العراق في أعقاب المشاركة في غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة عام 2003.لكن الحكومة قالت أول أمس، إن الفــــــريق سينهي أعماله خلال فصل الصيف والاتهامات القليلة المتبقية ستحقق فيها أجهزة الشرطة التابعة للقوات المسلحة.

وكالات