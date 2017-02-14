“برلمــــان الحفافــــات سيتحــــول إلــى برلمــان الهيئــة التنفيذيـة”

المحلل السياسي، عبد العالي رزاقي، في حوار مع “وقت الجزائر”

سـلال كان مرشحا في 2014 وسيؤهل للرئاسيات بالبرلمان

تبـــــــون مرشـــــح لتولـــــــــي رئاســـة الحكومـــــة

الإسلاميـــــون سيعطـــون شرعيــة لحزبــي السلطـــة

بحكم اختصاصه واهتمامه بالشأن السياسي، يرى الأستاذ والإعلامي، عبد العالي رزاقي، أن البرلمان المقبل سيكون بمثابة برلمان هيئة تنفيذية يضم وزراء حاليين في الحكومة. وإذ يفترض رزاقي ترشح الوزير الأول، عبد المالك سلال، عن حزبه “الأفلان”، سعيا لرئاسة المجلس الشعبي الوطني، ولبعث طموحه لمنصب رئيس الجمهورية. فباعتقاده أيضا أن ميزة البرلمان المقبل هو أنه سيعطي مكانة للإسلاميين، ما بين 60 إلى 80 مقعدا، في مقابل منحهم الشرعية لـ “الأفلان” و”الأرندي”.

وقت الجزائر: كيف ترى الوضع على صعيد سياسي، ونحن على مقربة من انتخابات تشريعية؟

– رزاقي: نفرق بين شيئين اثنين، بين علاقة الشعب بالسياسة، وهنا الشعب مستقيل، وبين علاقة السياسيين بالسلطة، فباستثناء حزبين اثنين، بقية الأحزاب تتمنى كلها أن تكون جزءا من السلطة. السلطة سنت دستورها وفي هذا الدستور رئيس الجمهورية يعين الوزير الأول، والوزير الأول كذلك يستشير الرئيس، إذا عين الوزراء.، إذن لا يوجد تبادل على السلطة.

لهذا التنافس على البرلمان سيكون لهدفين الهدف، الأول هو الحصول على 30 مليون سنتيم مع الحصانة البرلمانية، والهدف الثاني هو أن يحصل كل حزب على مقاعد في البرلمان، وبالتالي ستكون هناك ميزانية للأحزاب. نحن أمام مرحلة جديدة الجديد فيها هو الانتقال من برلمان سمي خطأ بـ”برلمان الحفافات” إلى برلمان قد يسمى “برلمان الهيئة التنفيذية”، بمعنى أعضاء في الهيئة التنفيذية يذهبون إليه.

الأحزاب تسعى لعلاقة مع السلطة، كأن تمنحها مقاعد في البرلمان كي تدخل في مسار تشاركي معها؟

– حزبان فقط قاطعا الانتخابات التشريعية ولا علاقة لهما مع السلطة، أما بقية الأحزاب فطموحها أن تكون لها علاقة بالسلطة، وهدفها الأساسي من المشاركة في الانتخابات أن تكون لها علاقة مع السلطة (..) لا أعتقد أن السلطة تمنح البرلمان، البرلمان مربوط بالمال، من له المال يستطيع أن يدخله. أقصد أنه إذا حصلت هذه الأحزاب على مقاعد في البرلمان أن تحصل على وزارة، وعلى مناصب معينة، وأن تسمح لها السلطة بأن تمارس حريتها أكثر.

بحكم أن أويحيى هو رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، ستكون فرصة لـ “الأرندي” لحصد مزيد من المقاعد، وربما كي يكون في الصدارة ؟

– حزب التجمع الوطني هو حزب إدارة، والإدارة تمشي دائما مع الواقف، جبهة التحرير هو حزب لتبرير المشاركة، بمعنى أن أي شخص يريد دخول الرئاسيات، يدخل عن طريق جبهة التحرير. أعتقد أن هذين الحزبين يتقاسمان المقاعد. الآن التكتلات، التي وقعت بين الإسلاميين هل تستطيع أن تفعل شيئا؟ الإجابة على السؤال موجودة في انتخابات 1995، عندما دخل نحناح مع سعيد سعدي وزروال والبقية لسباق الرئاسيات. لاحظنا أن تلك الرئاسيات أظهرت الخريطة السياسية الحقيقية في الجزائر، الإسلاميون لهم 25 بالمائة، والوطنيون لهم أكثر من 50 بالمائة.

تلك الخريطة وضمن هذا التوزيع، هل تليق بالتشريعات المقبلة؟

ربما تتراجع بالنسبة للإسلاميين، ربما يحصلون على 80 مقعدا أو 60، هناك موجة كبيرة ضدهم، لكن وجود الإسلاميين في المغرب والأردن والكويت دفع الإسلاميين للتحرك هنا(..) الشباب لا علاقة لهم بالسياسية، لهذا رئيس الحكومة، سلال، دعا الوزراء إلى التعامل بوسائل التواصل الاجتماعي حتى يكسبهم. واعتقد أن سلال قد وافق على ترشحه، لأنه لم يعد هناك أمل بأن يبقى سلال رئيس حكومة، ولم يعد هناك أمل في عودة أويحيى إلى الحكومة. إذا هناك مرشحون للحكومة تظهر ملامحهم في تبون نموذجا. السلطة لأول مرة تستغني عن مفكر، وهو محمد العربي ولد خلفية، فعندما اقترح ترشحه رفضته جبهة التحرير. لأول مرة يُرفض ترشح رئيس البرلمان، ورئيس البرلمان القادم سيكون سلال.

ترشح سلال للتشريعيات هو من أجل قياس حجمه شعبيا، ومن ثم تحضير ترشحه للرئاسيات المقبلة؟

في 2014 لم يكن الرئيس بوتفليقة مترشحا، وكان المرشح هو سلال، لكن دخول بن فليس للانتخابات غير الموازين، فجاء بوتفليقة. الدليل أنه في سنة 2012 بدأت حملة سلال، وقد أطلقوا عليها “حملة الرئيس المتربص”. تربصه كان في 48 ولاية، ومرحلة التربص هذه انتهت، فالأولى فشلت بسبب بن فليس، والمرحلة القادمة هو كيف يدخل سلال في المجال السياسي، ويعمل تكتلات بين الأحزاب، ويعرف البرلمان كم سيعطيه من فائدة. البرلمان يؤهله كي يكون رئيسا.

وهل سيترشح أويحيى أيضا عن “الأرندي”؟

– في اعتقادي سيتم تعيين أحمد أويحيى كرئيس للحكومة. ولا أعتقد أنه سيترشح (..) إلا إذا أعطاه الرئيس بوتفليقة أمرا بالترشح.

كيف سيكون حال الموالاة والمعارضة برأيك، هل ستتغير قواعد اللعبة بعد التشريعيات؟

– فسيفساء تتكون، رجال المال سيلعبون دورا، الإسلاميين سيلعبون دورا، منطقة القبائل ستلعب دورا، ربما التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يكون أقوى، لأن حزب جبهة القوى الاشتراكية سقطت قيمته وأصبح إطارا عائليا. الأحزاب التابعة للسلطة ستتقاسم بعض الأشياء (..) مستحيل إسقاط “الأفلان” و”الأرندي”، لأنه بإسقاطهما، يعني أن الرئيس لن تبقى له شرعية.

^^ تمكين “الإسلاميين” و”الآرسيدي” من دور في البرلمان المقبل، على أي أساس؟

– لإعطاء شرعية لحزبي السلطة. الإسلاميون أعطوا شرعية لبقاء “الأفلان” و”الأرندي”، لا أعتقد أن هناك أزمة شرعية، هذا كـــــلام أناس لا علاقة لهــم بالسياسة. هناك المادة 88 تفعليها أم لا، أما الرئيس فهو منتخب، والبرلمان منتخب ولو بالتزوير (..) شرعية البرلمـــان يمنحها له الإسلاميين، وترشـــح الوزراء للبرلمان، 30 بالمائة منهم يترشحون، هدفه هو إقناع الشعب بالتصويت.

ألا ترى أن هناك صفقة بين الإسلاميين و”الآرسيدي” من أجل إعطاء الشرعية لـ “الأفلان” و”الأرندي”؟

-لا، لم أقل هذا. الإســـلاميون أو بقية الأحزاب، تريد تمويل نفسها من خلال البرلمان، ليس لها كيف تمول نفسها، رجال المال لم يـــــعودوا يمولون الأحزاب مثلمــــا كان في السابــق، والمخابـــــرات لم تعد تمول الأحزاب والمجتمع المدني، لهذا فالتمويل هو عبر البرلمان. الذهاب إلى البرلمان حصانة ومالا للشخص والأحزاب.

حاوره: عبد العالي خدروش