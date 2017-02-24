برلمانيون أوروبيون يدعون الاتحاد الأوروبي إلـى الاعتــــراف بالدولــــة الفلسطينيـــــــة

آخر تحديث : فبراير 24th, 2017 8:01 مساءً
فبراير 24, 2017 Wakteldjazair دولي 0
أعربـــوا عن قلقهــــم بشـــأن مستقبــل مسار السلام
دعا برلمانيون أوروبيون مكلفون بالعلاقات مع فلسطين، الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، معربين عن قلقهم بشأن مستقبل مسار السلام.
أكد البرلمانيون الأوروبيون، في تقرير صدر أمس، بعد الزيارة التي قام بها هذا الأسبوع وفد عن البرلمان الأوروبي إلى القدس وإلى الضفة الغربية، للتطرق إلى التطورات الأخيرة.
ووصف النائب الأوروبي، نيوكليس سليكيوتيس، الذي قاد وفد البرلمان الأوروبي القرارات الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة ببناء 3000 سكن إضافي بالضفة الغربية على أراضي فلسطينية بـ”انتهاك جديد لحق الفلسطينيين في تقرير المصير”.
والتقى الوفد المتكون من خمس نواب بممثلين عن السلطات الفلسطينية والجاليات المهددة بالترحيل الجبري وكذا منظمات من المجتمع المدني المناضلة ضد توسع المستوطنات الإسرائيلية.
وتوجه النواب إلى مخيم اللاجئين الفلسطينيين عايدة الواقع شمال بيت لحم وكذا إلى قرية خان الأحمر الذي قد تختفي.
وأكد التقرير، أنه “خلال سنة 2016 لوحدها، كان 6.088 فلسطيني معنيون بالتدمير الحاصل تحت الرقابة الإسرائيلية”.
وحث النواب الأوروبيون السلطات الفلسطينية على تنفيذ اتفاق الوحدة الجديد المبرم في جانفي الفارط بين حركتي حماس وفتح.
وخلال نقاش تخلل الجلسة العلنية التي عقدت يوم 14 فيفري، ذكر الأمين البرلماني المالطي للرئاسة السداسية للاتحاد الأوروبي ايان بورغ بالتزام الاتحاد لصالح حل الدولتين.
ومع ذلك، حذر النائب البلجيكي، هيلد فوتمان، من أن هذا الحل يبدو” أبعد من أي وقت مضى”.
أما النائب الروماني فيكتور بوستينارو، فدعا النواب إلى عدم التخلي عن الجهود المبذولة من أجل السلم، معتبرا أن “حل الدولتين (…) يشكل الأمل الوحيد بالنسبة للسلم”.
ومن جهته، ذكر النائب الفرنسي باسكال دوران، بأن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، متأسفا لكون التعليمات التي تخص وضع علامة المنتجات المستوردة من المستعمرات الإسرائيلية التي تعتبر غير قانونية لا تطبق تطبيقا صارما.
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