بدايـــــة موفــقــــة للمجـــمـــــع البــتــــرولي

البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة بالبحرين

سجل نادي المجمع البترولي للأكابر، بداية موفقة في البطولة العربية للأندية البطلة التي انطلقت أمس الأول بالبحرين وذلك بعد فوزه في المواجهة الافتتاحية أمام نادي الأهلي البحريني، بنتيجة ثلاثة أشواط بدون مقابل 26-24، 25-22 و25-19.

وانطلقت منافسات بطولة الأندية العربية الخامسة والثلاثين للرجال للكرة الطائرة أمس الأول بمشاركة 13 ناديا من بينهم المجمع البترولي الجزائري، يمثلون تسعة بلدان عربية وتستمر حتى 28 فيفري الجاري.

واستهل المجمع البترولي مشواره في البطولة ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالدور التمهيدي، بينما يلتقي في المواجهة الأولى كلا من السويحلي الليبي والجيش القطري تكون متبوعة بالمواجهة الثالثة بين الوحدة السعودي والسيب العماني.

وتتنافس فرق البطولة في أربع مجموعات هي المجموعة الأولى (الشعلة اليمني، السويحلي الليبي، شباب الحسين الأردني، الجيش القطري، الزمالك المصري) والثانية (جباليا الفلسطيني، الوحدة السعودي، السيب العماني) الثالثة (الأهلي البحريني، المجمع البترولي الجزائري، تنورين اللبناني، الأهلي السعودي) والمجموعة الرابعة (الاتحاد الليبي، السلام العماني، الريان القطري الكرمل الأردني). يذكر أن النجم الساحلي التونسي هو حامل لقب النسخة الماضية (2016) بينما توج الأهلي البحريني بلقب 2015. نادية. غ