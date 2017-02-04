بحـــث في فـــائدة العـــاملات!

محلات ومطاعم تستغني عن خدمات الجنس الخشن

اكتسح الجنس الناعم وبقوة في السنوات الأخيرة مهنة البيع في المحلات وكذا العمل في محلات الأكل السريع والمطاعم يتّخذنها كمصدر للرزق، أما أصحاب المحلات فقد اتجهوا إلى هذا الخيار نظرا إلى الكفاءة والجدية التي تتمتع بها الفتاة ولاستقطاب بنات جنسهن اللاتي كانت بعض المحلات والمطاعم محرّمة عليهن في الماضي وهذا ما لقي استحسان الكثيرات.

بنات حواء، اخترقن جميع المجالات حتى أن بعض المهن عرفت احتكارا منهن سيما البيع في المحلات، فالمتجول في شوارع العاصمة يلاحظ أن أغلب المحلات تعج بفتيات من أجل هذه المهمة، نظرا إلى مجال تجارتهم الذي يشمل المستلزمات النسائية من ملابس ومستحضرات وغيرها، ولا يوجد أنسب من امرأة حتى تتعامل مع امرأة مثلها في توجيهها ونصحها، وفي سياق متصل يستحسن الكثيرون هذا الأمر سيما العائلات المحافظة ووجدوا الأمر فرصة لهم للتجول بكلّ حرية بين المحلات دون معارضة الأهل أو الزوج .

“نجد راحتنا مع الفتيات أكثر“

عبّــــرت الكثير من النسوة والفتـــــيات أنهن يجدن راحتـــــهن في المحلات التي يكون فيـــها الـــبائع فتاة، حيث لا يخجلن من السؤال والاستفـسار سيما إذا تعلق الأمر بمـــحلات بيع الملابس النسئية خاصة الداخلية منهـــــا والتي حرم دخولهـــا على الكثيرات بسبب بيع الرجال لها، „ياسمين“ لم تكن تتجرأ على دخول محل لبيع الملابس الداخلية لأن البائع عادة ما يكون رجلا، حتى أنها تقول „في إحدى المرات اضطررت إلى اقتناء بعض المستلزمات لكنني لم أجد راحتي أبدا، ولهذا فقد حزمت الأمر، وأصبحت أبحث عن المحلات التي تبيع فيها فتيات لا غير، لأنها امرأة مثلي وأستطيع أن أخبرها بما أريد بكل أريحية ودون خجل“.

„نــــوال“ هي الأخـــــرى عبـــّرت عن راحتها لانتشار البائعات في المحلات لأن زوجها متشدد كثيرا وكان يصحبها بسرعة إلى المحلات ويراقبها، تشتري بسرعة وكثيرا ما تندم على اختيارها حتى أنه من يختار لها أحيانا، أما الآن تقول „مهمته تقتصر على إيصالي إلى باب المحل، يبقى خارجا وأنا أدخل وحدي، أشاهد ببطء وأختار ما أريده بكل راحة، وهو مطمئن لأنني أتعامل مع امرأة“.

المطاعم هي الأخرى تبحث عن الجنس الناعم

من جهة أخرى، فقد أصبح عمل الفتيات في محلات الأكل السريع والمطاعم جاذبا كبيرا للنساء والعاملات خاصة، حيث لا تخجل المرأة من الدخول حتى إن كانت بمفردها، فوجود امرأة كفيل بجذبها، تقول „أحلام“ في هذا الصدد „لا أجد حرجا في دخول „فاست فود“ من أجل الأكل إذا لمحت امرأة عاملة فيه، أجد نفسي مرتاحة جدا، مقارنة بالماضي لم أكن أتجرأ على الدخول أبدا“.

والعائلات المحافظة أيضا كانت المرأة العاملة في المطاعم أكبر جاذب لها، هذا الأمر يكون مريحا للزوج خاصة والذي لا يصطحب زوجته إلى مثل هذه الأماكن من أجل عدم الاختلاط بالرجال، إلا أن وجود امرأة فقد سهّل عليه الأمر لأنها من تتلقى الطلبات وتتعامل مع الزوجة، „لامية“ متجلببة وزوجها حرّم عليها دخول المطاعم ومحلات الأكل السريع وكثيرا ما كانوا يعودون جائعين إلى المنزل بعد يوم طويل، إلا أن وجود فتيات في المحلات الآن أصبح يضفي جوا عائليا على الأجواء ولا مانع في الدخول .

فرصة لكسب الرزق

البيع في المحلات أو العمل في المطاعم لا يحتاج إلى شهادات يكفي أن تعرف كيفية التعامل مع الزبائن، فالمهم هو كسب المال والعمل بجهد، ولهذا فإن المحلات تعجّ بفتيات من مختلف الأعمار، فتيات انتهى مشوار دراستهن في المتوسطة أو الثانوية، طالبات جامعيات ومتخرجات عاطلات عن العمل، اجتمعن كلهن في إطار هذا الأمر لسبب واحد هو كسب المال.

ولأن التجار أصبحوا يفضّلون توظيف الفتيات لاستقطاب النسوة والعائلات المحافظة، فقد أصبح من السهل إيجاد مثل هذا العمل خصوصا في المدن، „أمال“ بائعة في أحد محلات العاصمة كانت ولوقت طويل ماكثة بالبيت بعد رسوبها في شهادة البكالوريا، منتظرة فارس أحلامها، إلا أن البقاء في البيت دون هدف ولا عمل ولا شهادة أتعبها كثيرا، ولهذا فقد نصحتها صديقتها بالعمل كبائعة في أحد محلات بيع الملابس النسائية مقابل مبلغ جيد 10 آلاف دينار للشهر، المحل قريب من المنزل، وأمام قبول الأهل فقد بدأت العمل وهي مرتاحة جدّا للتعامل مع النساء وهذا ما أعجبها في الأمر.

„أمينة“ طالبة جامعية لا ترضى البقاء دون العمل في العطل وحتى في نهاية الأسبوع، ولهذا لا تفوّت العمل في محل أحد الجيران لبيع مستحضرات التجميل، من أجل تحصيل مصروفها، في العطل الجامعية تداوم يوميا وأثناء الدراسة تعمل يومين في الأسبوع.

هن الخيار الأفضل للتجار

للتجار نظرة خاصة، فهمهم الوحيد هو تحصيل الأرباح ورفعها، ولهذا فقد اتجهوا إلى استقطاب الفتيات للعمل في المحلات كبائعات، لأنهن الأنسب للتعامل مع النسوة كما أنهن رضين بأجور أقل مقارنة بالشباب، أما الهدف الآخر هو استقطاب العائلات المحافظة، ولهذا فإنهن الخيار الأفضل لهم، وهذا ما أكّده العديد من التجار الذين يجمعون أنهم يقومون بتوظيف فتيات لتخفيف العبء عليهم، كما أن العمل مع الزبونات يقتصر على البائعة ويقتصر دوره هو فقط في المراقبة وتحصيل ثمن الملابس من الزبائن، ولم ينكروا ارتفاع الأرباح مقارنة بالماضي، بعد أن أصبحت المحلات تعج بالزبونات من مختلف الأعمار والفئات.

فايزة بوشنب