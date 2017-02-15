بايــري يدعو سعيدة نغزة للابتعــاد عن تلفيــــق الاتهامـــــات

بعد تهجمها على رئيس “افسيو” علي حداد

رد، أمس، نائب رؤساء المؤسسات، محمد بايري، على رئيسة الكونفدرالية الجزائرية العامة للمؤسسات، سعيدة نغزة، بعد أن اتهمت فيها رئيس “افسيو” علي حداد بالتسبب في مشاكلها القضائية، مطالبا إياها بالعمل على تقديم اقتراحات للحكومة خدمة للاقتصاد الوطني بعيدا عن اتهام رجال الأعمال الذين ينشطون في نفس المجال.واستغرب بايري في تصريحاته أمس، من الحملة التي تقودها نغزة ضد علي حداد، حيث قال: “يتعين على نغزة أن ترفع المستوى والابتعاد عن مثل هذه التصرفات”، مشيرا إلى أن رئاسة منظمة أرباب العمل، تتطلب كأولوية معالجة المشاكل والعراقيل التي يواجهها أعضاؤها، مع رفع مقترحات إلى الحكومة مثلما يقوم به منتدى “افسيو”.وكانت محكمة الجنح بالشراڤة، قد أدانت نغزة سعيدة، رئيسة مجمع “سوترالكوف” للبناء والأشغال العمومية ورئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، بالحبس النافذ لعامين و100 ألف دج غرامة نافدة، مع إلزامها بدفع تعويض مالي جبرا لكل واحد من الضحايا الإسبان مبلغ قدره 5 ملايين دج، لارتكابها جرم اختلاس أموال خاصة، وجاءت العقوبة بعد التماس النيابة العامة تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمة.

ن.ف