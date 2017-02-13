باريس سان جيرمان يجهز أسلحته للثأر من الغريم القديم

ذهاب دور الستة عشر لرابطة أبطال اوروبا

سيكون باريس سان جيرمان مستعدا بشكل جيد لتجديد صراعه مع برشلونة في مواجهتهما في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال اوروبا لكرة القدم بملعب بارك دي برينس اليوم الثلاثاء بعد عودة لاعب الوسط ماركو فيراتي في الوقت المناسب من الإصابة. وقبل عامين حقق برشلونة فوزا مذلا على باريس سان جيرمان 3-1 في ذهاب دور الثمانية عندما كان بطل فرنسا بدون المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش وفيراتي كما غادر القائد تياغو سيلفا الملعب مصابا بعد 21 دقيقة.

فاز برشلونة 2-0 في لقاء الإياب ليطيح بالفريق الباريسي للمرة الثانية في ثلاث سنوات من المرحلة نفسها من مسابقة المستوى الأول للأندية في اوروبا.

وتعافى فيراتي من إصابة في ربلة الساق وشارك في الفوز 3-0 على بوردو يوم الجمعة الفارط وأظهر أفضل ما عنده خلال 60 دقيقة من اللعب وصنع هدفا ببراعة لإدينسون كافاني.ويمر كافاني مهاجم اوروغواي بأفضل فترات حياته فأحرز ثنائية ضد بوردو ليرفع رصيده إلى 25 هدفا في الدوري هذا الموسم. وسيغيب فقط عن المباراة تياغو موتا للإيقاف وخافيير باستوري المصاب منذ فترة طويلة.

كما يعيش برشلونة فترة جيدة بعدما سحق الافيس 6-0 في دوري الدرجة الأولى الاسباني يوم السبت الفارط لكنه فقد الظهير الأيمن اليكس فيدال لخمسة أشهر عقب إصابة خطيرة في الكاحل. وعاد جيرارد بيكيه – الذي أراحه المدرب لويس إنريكي أمام الافيس – للتشكيلة بجانب رافينيا عقب تعافيه من إصابته بكسر في الأنف. وتضمن القوة الهجومية الممثلة في لويس سواريز ونيمار وليونيل ميسي أن فريق لويس إنريكي سيدخل المواجهة وهو المرشح الأقوى للفوز لكن انخيل دي ماريا جناح باريس سان جيرمان يعتقد أن المباراة ستكون فرصة جيدة لفريقه لتعويض اخفاقاته الأخيرة ضد النادي الكتالوني.

البرنامج: اليوم سا 20:45

باريس سان جيرمان…………….. برشلونة

بنفيكا ……………………..بوروسيا دورتموند

م.نورالدين/الوكالات