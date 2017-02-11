انهيار التربة يهدد بقطع طرق وردم سكنات بشمال سطيف

الدراسات الجيولوجية أثبتت هشاشة المنطقة

يعيش سكان أزيد من 15 بلدية شمال ولاية سطيف هذه الأيام تحت خطر محدق يهدد سلامة حياتهم وأموالهم، وهذا نتيجة تعرض العديد في هذه الأماكن إلى الانزلاق بالقرب من منازلهم مخلفة أضرارا وخيمة على أملاكهم العقارية، لاسيما الأماكن المتواجدة في أعالي الجبال على غرار قرى بلدية أيث نوال أومزادة، أيت تيزي، ذراع قبيلة وبوقاعة، في حين ينتظر سكان أزيد من 25 قرية الموت بين الفنية والأخرى ببلدية بوسلام.

وقد تفاقم الوضع خلال موجة الثلوج المتساقطة على المنطقة خلال الشتاء الماضي أين شوهدت انزلاقات كبيرة للأتربة محمّلة معها أشجار الزيتون والبلوط التي اقتلعت من جذورها، وأدت هذه الانزلاقات في بعض الأماكن إلى غلق أجزاء معتبرة من الطرق على غرار ما تشهده حالة الطريق الوطني رقم 75 من تشققات كبيرة عرقلت حركة المرور، فقد سئم الناقلون كثيرا من الحفر والمطبات التي ظهرت على متن هذا المحور، في الوقت الذي لم يمر على تهيئة بعض الأشطر منه سوى شهور، وهو الطريق الذي خصصت له مديرية الأشغال العمومية مبلغا ماليا يفوق 175 مليار لإعادة تهيئته، لكن الأمر يبدو جليا بعودته إلى حالته المعهودة مهددا بعزل 10 بلديات، وقد ناشد سكان بعض العائلات التي تقطن تحت هذا الطريق السلطات المعنية بضرورة ترحيلها بصفة مستعجلة لاسيما وأن التشققات تزداد يوما بعد يوم، وخطر سقوط المنازل وارد في أي لحظة، في حين أسرعت بعض العائلات الأخرى بالرحيل نحو المناطق المجاورة.

وحسب مصدر من الحماية المدنية، فإن المنطقة الشمالية للولاية وخصوصا منطقة القبائل الصغرى مهددة بالانهيار نظرا لطبيعتها الجيولوجية الهشة وهو الأمر الذي أثبتته بعض الدراسات التي أجريت حديثا، الأمر الذي يتطلب ضرورة الالتفات إلى المنطقة ضمن دراسة شاملة لاسيما وأنها استفادت مؤخرا من بعض المشاريع التي ستكون غير مجدية وستبوء بالفشل إذا استمر الوضع على حاله على غرار السكنات والطرق وغيرها.

.. وتأخر أشغال مشروع التهيئة يغرق مدينة بوقاعة

في الأوحال



أبدى سكان مدينة بوقاعة الواقعة شمال غرب ولاية سطيف استياءهم الشديد تجاه وضعية الطرقات والشوارع المتدهورة، لاسيما في الآونة الأخيرة حيث تسببت في غرق معظم الأحياء في الأوحال، وقد أكد لنا ممثلو قاطني هذه الأحياء على غرار حي البساتين، حي 250 مسكن وكذا وسط المدينة أن الأمر لازال يراوح نفسه رغم مطالبهم المرفوعة عدة مرات إلى السلطات المعنية، بشأن تأخر أشغال مشروع التهيئة الذي استفادت منه المنطقة مؤخرا، والذي خصصت له السلطات المحلية أزيد من 6 ملايين سنتيم لإعادة الاعتبار لمختلف الأحياء، لكن التأخر المسجل في أشغال التجسيد عمّق معاناة السكان، علما أن المشروع المذكور يندرج ضمن برنامج التنمية المحلية للسنة الجارية التي هي على وشك الانقضاء، لكن أشغاله حسب المتتبعين لم تتجاوز نسبة الـ30 بالمائة، حيث كان مقررا أن يمس العديد من المحاور الهامة بالمنطقة، وتم التمكن حاليا فقط من إعادة تأهيل الطريق المؤدي إلى حيي “بن عرعار” و«تاسليت” من خلال تعبيده بالخرسانة المزفتة، في حين لا تزال أشغال التهيئة الحضرية على مستوى التجزئة السكنية “بشطولة” وحي 136 مسكن، بالإضافة إلى تهيئة الطريق المؤدي إلى السوق الأسبوعي وكذا الطريق المؤدي إلى حي “بو يوزي” والطريق المؤدي إلى حي “تالة تروميت”، وكذا المحور الرابط بين مفترق الطرق والطريق الوطني رقم 74، والرابط بين روضة الأطفال والمجمع المدرسي على مستوى حي 50 مسكنا والمؤدي إلى السكنات الاجتماعية الكائنة بمنطقة “مداح” قيد الانتظار، وهي العمليات المقرر تجسيدها ضمن الغلاف المالي المذكور، والتي من شأنها أن تساهم كثيرا في الحد من التدهور الكبير، الذي عرفته أحياء مدينة بوقاعة على الرغم من أن هناك العديد من الأحياء والشوارع التي لا زالت بحاجة للتهيئة، الأمر الذي يتطلب مشاريع أخرى، خاصة وأن المدينـــة وبحكم موقعـــها هي عرضة دائما للسيول المنحدرة من الشعاب والوديان المجاورة، كما أن تواجــــدها بمحاذاة جبل “طافات” وتضاريسها الصعبة جدا، التي تتميز بكثرة المنخفضات والمرتفعات تجعل من عملية تعبيد الطرقات بها صعبة للغاية ومكلفة جدا من الناحية المالية مما يتطلب برامج جديدة لإنجاز مثل هذه المشاريع، هذا وتبقى ضرورة تعزيز المدينة بمشاريع إضافية للري حسب مصالح البلدية ضمن الأولويات المحددة خلال الأيام القادمة، خاصة قنوات صرف مياه الأمطار كون معظم الأحيان معرضة لأخطار السيول التي تشهدها المدينة كل عام جراء الكميات المعتبرة للأمطار المتساقطة سيما في فصل الشتاء.

سليم. خ