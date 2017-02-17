انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي بالمنطقة الشمالية

تتسبب بخسائر في الأجهزة

تسود حالة من الغضب الشديد بين مواطني بعض المناطق الشمالية بولاية سطيف، هذه الأيام، بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي لأسباب تبقى مجهولة، حيث تعد كل من بلديات تالة ايفاسن، بوعنداس، ماوكلان الأكثر عرضة لهذه الانقطاعات التي باتت تشكل قلقا كبيرا وسط المواطنين.

تتسبب هذه الانقطاعات في خسائر كبيرة على العتاد والأجهزة الكهرومنزلية، وخصوصا التجار الذين تكبدوا خسائر معتبرة، ناهيك عن إغراق أحياء سكنية بأكملها في ظلام حالك، ومما زاد الوضع حدة هو غياب المحولات ذات الضغط العالي بهذه المناطق إذ غالبا ما ينخفض الضغط إلى مستويات تعجز عن تلبية حاجيات المواطنين، وقد أكد لنا بعض السكان أنه سبق لهم وأن طالبوا السلطات المحلية بتزويد المنطقة بمحولات كهربائية ذات الضغط العالي، بعدما أصبح هذا المصدر من الضروريات التي يستحيل الاستغناء عنها في الاستعمالات اليومية، إلا أن الوضع لا زال يراوح نفسه لسنوات طويلة، وقد أكد لنا بعض المنتخبين بالبلديات المذكورة أن الوضع حال أيضا دون مباشرة مشاريع الإنارة العمومية حيث تبقى معظم الشوارع والأحياء تفتقر للإنارة العمومية لذات الأسباب، وفي انتظار توصيل بعض المناطق بشبكة الغاز الطبيعي، تبقى الطاقة الكهربائية البديل الوحيد لمواجهة قساوة الطبيعة حيث تستعمل الكهرباء في بعض المناطق حتى للتدفئة، بعدما سئم السكان من عمليات الاحتطاب المكلفة جدا.

.. وضعف كبير في شبكة الأنترنيت

يعاني مستعملو الشبكة العنكبوتية بالمناطق الشمالية لولاية سطيف من الضعف الكبير والانقطاعات المتكررة للأنترنت والهاتف، الأمر الذي عكر يوميات بعض المدمنين على هذه الشبكة، كما خلفت هذه الوضعية تذمر العديد ممن يعتمدون على هذه الخدمة لأداء وظائفهم المتنوعة، وحتى المؤسسات العمومية تشتكي من هذه الظاهرة، مما يجعل مصالح المواطنين تتأخر في غالب الأحوال بسبب الانقطاعات وخاصة مراكز البريد، ناهيك عن المؤسسات الأخرى كالمؤسسات التعليمية والإدارية فهي لا تتوفر إطلاقا على هذه الخدمة، وأمر التدخل حسب المواطنين لإيجاد الحلول جد ضروري، خاصة إذا علمنا بأن المنطقة تضم أزيد من 15 بلدية، ولا تحتوي إلا على وكالة واحدة متواجدة في مدينة بوقاعة وفرع ببوعنداس، وتغطي خدمات كامل المنطقة، وعدم التحكم في الوضع حسب القائمين على هذه الوكالة أمر طبيعي، حيث أنه من غير الممكن أن تلبي وكالة واحدة خدمات لكل المنطقة التي تضم ثلث مساحة الولاية تقريبا بالشكل الجيد، ومطالب السكان تبقى مرفوعة للسلطات العليا قصد التدخل وإيجاد الحلول الممكنة.