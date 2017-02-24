انفجــــار يخلــــف أكثــر من 40 قتيـــــلا قـــرب البــاب

“داعــــش” تعـلن مسؤوليتهـــا عن العمليـــة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصادر محلية، إن تفجير سيارة ملغومة نفذه تنظيم الدولة الإسلامية قتل أكثر من 40 شخصا أمس، في قرية سورية يسيطر عليها مقاتلو معارضة تدعمهم تركيا، وذلك بعد يوم من طرد التنظيم المتشدد من آخر معقل له في شمال غرب سوريا.

وذكرت مصادر في المنطقة، أن الانفجار الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية يسيطر عليها معارضون يقاتلون تحت لواء الجيش السوري الحر في قرية سوسيان، أسفر عن مقتل 41 شخصا بينهم 35 مدنيا. وقال المرصد، إن 42 قتلوا في التفجير.

وأول أمس خرج مقاتلون تدعمهم تركيا التنظيم المتشدد من مدينة الباب آخر معقل كبير له في شمال غرب سوريا. كما نجحوا في إخراج التنظيم من بلدتين صغيرتين مجاورتين، هما بزاعة وقباسين بعد أسابيع من حرب الشوارع.

وتقع سوسيان خلف خطوط مقاتلي المعارضة على بعد نحو ثمانية كيلومترات شمال غربي الباب.

وقال مقاتل من لواء السلطان مراد -أحد جماعات المعارضة السورية المسلحة- قرب الباب، إن الانفجار “وقع قرب نقطة أمنية، لكن كانت هناك عائلات كثيرة تتجمع هناك وتنتظر العودة للباب. وبالتالي لدينا الكثير من القتلى المدنيين.”

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية على الانترنيت مسؤوليته عن الهجوم. وأول أمس، أقر التنظيم بخسارة السيطرة على الباب.

وذكر المقاتل “لا تزال هناك الكثير من الخلايا داخل الباب. هذا خطير للغاية. عمليات البحث والتطهير لا تزال مستمرة.”

وقال المرصد، إنه بعد استعادة مدينة الباب أول أمس، قصفت القوات التركية مواقع الدولة الإسلامية في بلدة تادف المجاورة.

ويسيطر على المنطقة الواقعة إلى الجنوب مباشرة من تادف الجيش السوري وحلفاؤه الذين نجحوا في الأسابيع الأخيرة في التقدم عبر الأراضي التي يسيطر عليها المتشددون في هذه المنطقة، والتي تمتد من حلب ليشقوا طريقهم صوب نهر الفرات.

وكالات