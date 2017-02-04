انطلاق عمليات سحـب الوثائــــق الخاصة بملف الترشح وإيداعه

تحضيــــــرا لتشريعيــــــــات 4 مـــــــاي القــــــادم، الداخليــــة:

كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن “الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية القادمة، بإمكانهم سحب الوثائق اللازمة لتكوين ملف ترشح وكذا إيداعه ابتداء من يوم أمس السبت”.

أوضحت الوزارة في بيان لها، أن “سحب وإيداع الملفات يكون على مستوى المصالح المختصة بالولاية أو بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعينة لهذا الغرض لكل دائرة انتخابية، وتتمثل الوثائق في شكل حافظة ملف تتضمن استمارة التصريح بالترشح واستمارة المعلومات الشخصية واستمارات اكتتاب التوقيعات لقوائم المترشحين الأحرار وقوائم المترشحين التي تقدم تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 94 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 غشت 2016 المتعلق بنظام الانتخابات”، يضيف البيان، مشيرا إلى أن “تسليم هذه الوثائق يتم بناء على تقديم ممثل الراغبين في الترشح المخول قانونا رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين”. وأكدت الوزارة على وجوب أن يرفق التصريح بالترشح بملف خاص لكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة متكون من شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية، شهادة الجنسية الجزائرية، صورة شمسية وشهادة الميلاد بالنسبة للمترشحين المولودين في الخارج.كما يتضمن الملف نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار، ونسخة من المحضر المعد من قبل رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار وقوائم المترشحين التي تقدم تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 94 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وأوضح البيان أيضا، أن “ملف الترشح يلحق بشهادة موقعة من مسؤول الحزب في حالة تقديم قائمة المترشحين تحت رعاية حزب سياسي، أو موقعة من مسؤولي الأحزاب السياسية في حال تقديم قائمة المترشحين تحت رعاية عدة أحزاب سياسية تحالف”.وأشارت الوزارة إلى أنه “يتم إيداع قوائم الترشيحات على مستوى المصالح المختصة في الولاية أو بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعينة، من طرف المترشح الذي يتصدر القائمــــة أو إذا تعذر عليه ذلك، من طرف المترشـــــح الذي يليـــه مباشرة في الترتيب مقابل وصل استلام”.

محيوت ربيع