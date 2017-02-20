انطلاق المنافسات بمشاركـــة المجمع البترولي

البطولة العربية رجال للطائرة للأندية بالبحرين

افتتحت أمس بالمنامة البحرينية، منافسات البطولة العربية الخامسة والثلاثين للأندية للكرة الطائرة رجال، وذلك بمشاركة نادي المجمع البترولي، باعتباره حامل اللقب، والذي سيسعى جاهدا لتشريف العلم الوطني وتحسين مستواه.

لم يجرِ الاتحاد العربي للكرة الطائرة أي تغييرات على القرعة التي أجريت في وقت سابق، عندما كانت المؤشرات تصب في استضافة العاصمة المصرية القاهرة، وقد أبقى الاتحاد على نفس المجموعات بعد انسحاب عدد من الأندية مع نقل البطولة للبحرين.

وقد ضمت المجموعة الأولى، كل من السويحلي الليبي، الجيش القطري والشعلة اليمني، المجموعة الثانية، ضمت الوحدة السعودي، السيب العماني وجباليا الفلسطيني، أما المجموعة الثالثة فضمت كل من الأهلي البحريني، المجمع البترولي، تنورين اللبناني والأهلي السعودي، وضمت المجموعة الرابعة كل من السلام العماني، الريان القطري والاتحاد الليبي.

ويترأس لجنة احتكام البطولة، الأردني الدكتور بشير العلوان، ويدير منافسات البطولة 13 حكما مرافقا منهم تسعة حكام دوليين منهم زهير برغل من الجزائر.

وتستمر البطولة حتى الأول من شهر مارس المقبل، بمشاركة 13 فريقا بعد انسحاب فرق الزمالك والجيش من مصر، والكرمل وشباب الحسين من الأردن. وقد وصل فريق المجمع البترولي إلى المنامة، وأجرى تدريبا إعداديا من أجل الدخول بقوة في البطولة التي يستهلها بمواجهة الأهلي البحريني.

وعقد قبل يومين، الاجتماع الفني للبطولة بحضور مندوبي ومدربي الفرق المشاركة من أجل مناقشة كافة الأمور الفنية والترتيبات وتحديد مواعيد المباريات وتوقيتها لكل فريق، وأيضا الملاعب الفرعية التي سيتدرب عليها جميع الفرق.

نادية. غ