انطلاق البطولة الوطنية العسكرية ما بين المدارس للسباحة

بمشاركة 81 متنافسا من 11 مدرسة

تعرف البطولة الوطنية العسكرية ما بين المدارس للسباحة، التي انطلقت أمس الأول بالمدرسة العليا للعتاد بالحراش بالعاصمة، مشاركة 81 سباحا من بينهم 16 فتاة يمثلون 11 مدرسة وطنية عسكرية.

وتقسم المنافسات إلى أربعة أصناف وهي 50 مترا سباحة الموانع (ذكور)، 50 و100 متر سباحة حرة (ذكور-إناث)، سباحة التتابع أربع مرات 50 مترا (ذكور-إناث) وسباحة الإنقاذ (50 مترا). وجرت خلال الفترة الصباحية منافسات 50 مترا سباحة الموانع (ذكور)، في حين تمت برمجة تصفيات السباحة الحرة 50 و100 متر (ذكور-إناث) خلال الفترة المسائية.

وحسب النتائج النهائية لـ50 مترا سباحة الموانع (ذكور)، فقد توج في الفردي السباح مجاجي محمد المهدي من مدرسة تقنيات المعتمدية (الناحية العسكرية الأولى) بتحقيقه زمنا قدره 27 ثا و10 أجزاء.

وحسب الفرق في نفس الاختصاص، حقق المرتبة الأولى فريق مدرسة تقنيات المعتمدية (ن ع 1) بوقت قدره 54 ثا و60 جزء.

وتشارك في هذه البطولة كل من المدارس التالية الأكاديمية العسكرية لشرشال (ن ع 1)، المدرسة العليا للدفاع الجوي عن الإقليم (ن ع 1)، المدرسة العليا للبحرية (ن ع 1)، المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس (ن ع 1)، المدرسة العليا للطيران (ن ع 2)، مدرسة ضباط الصف البحرية (ن ع 2)، المدرسة العليا للقوات الخاصة (ن ع 4)، المدرسة التطبيقية لجند البحرية (ن ع 5)، مدرسة تقنيات المعتمدية (ن ع 1)، المدرسة التطبيقية للهندسة (ن ع 1) والمدرسة العليا للعتاد (ن ع 1).

وأوضح قائد المدرسة العليا للعتاد، العميد عبد الغني مومن في كلمته الافتتاحية أن المنافسة “تتزامن والاحتفال باليوم الوطني للشهيد والذكرى الـ51 لتأسيس المدرسة وأتمنى لكل المشاركين الارتقاء بالرياضة العسكرية في اختصاص السباحة إلى مستوى تطلعات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي”. ق.ر