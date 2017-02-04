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انطـلاق مرحلـة جـــديدة من هجــوم الرقـة

فبراير 04, 2017 دولي 0

انطـلاق مرحلـة جـــديدة من هجــوم الرقـة

قوات سوريا الديمقراطية تعلن:

أعلن تحالف قوات سوريا الديمقراطية أمس، بدء مرحلة جديدة من عملياته في مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، بهدف إكمال عزل المدينة وقطع الطريق المؤدي لمحافظة دير الزور على المتشددين.

قال التحالف في بيان، إن العملية تجري “بدعم متزايد لقوات التحالف الدولي، سواء عبر تأمين التغطية الجوية لتقدم قواتنا أو عــــبر المساعدة التي تقدمها فرقها الخاصة لقواتنا في أرض المعركة.”
وأضاف “وسيكون اكتمال عملية عزل مديــــــنة الرقــــة هدفا أساسيــــا في هذه المرحلة من حملتنا العسكرية.”
وشنت قوات سوريــــا الديمقراطية – وهي تحالف يشمل وحدات حماية الشعب الكردية السورية – حملتها في نوفمبر، بهدف تطويق الرقة للسيطرة عليها في النهاية.
وقال قيادي في التحالف لـ”رويترز”، إن القوات تقدمت حتى الآن بضعة كيلومترات في المرحلة الأخيرة، التي تهدف للسيطرة على منــــــــاطق تقع إلى الشرق من المدينة بـــــــــما يشمل الطريق السريع الذي يربطها بمحافظة دير الزور.
وتخضع محافظة دير الزور بالكامل تقريبا لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية وهي تمتد حتى الحدود العراقية. وقال مصدر عسكري كــــــردي لـ”رويترز” يوم الثلاثـــــــــاء، إن أهداف هذه المرحلة تشمل السيطرة على الطريق السريع الرئيسي في المنطقة.
ويساند مئات من القوات الأمريكية الخاصة عمليات قوات سوريا الديمقراطية ضد الدولة الإسلامية في شمال سوريا. وقالت فرنسا في جوان، إن قواتها الخاصة تقدم المشورة لمقاتلي المعارضة في ذات المنطقة.
وهذه هي المرحلة الثالثة من عملية تـــــحرير الرقة. واستهدفــــت المرحلة الأولى مناطق إلى الشمال من مدينة الرقة. ولا تزال المرحلة الثانية التي تستهدف منــــــاطق إلى الغرب من المدينة مستـــــمرة إذ لم تسيطر قوات سوريا الديمقــــــراطية بعد على سد الفرات الخـــــــاضع لسيطرة الدولة الإسلامية.


وكالات

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