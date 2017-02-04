انطـلاق مرحلـة جـــديدة من هجــوم الرقـة

آخر تحديث : فبراير 4th, 2017 8:28 مساءً
فبراير 04, 2017 Wakteldjazair دولي 0
قوات سوريا الديمقراطية تعلن:
أعلن تحالف قوات سوريا الديمقراطية أمس، بدء مرحلة جديدة من عملياته في مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، بهدف إكمال عزل المدينة وقطع الطريق المؤدي لمحافظة دير الزور على المتشددين.
قال التحالف في بيان، إن العملية تجري “بدعم متزايد لقوات التحالف الدولي، سواء عبر تأمين التغطية الجوية لتقدم قواتنا أو عــــبر المساعدة التي تقدمها فرقها الخاصة لقواتنا في أرض المعركة.”
وأضاف “وسيكون اكتمال عملية عزل مديــــــنة الرقــــة هدفا أساسيــــا في هذه المرحلة من حملتنا العسكرية.”
وشنت قوات سوريــــا الديمقراطية – وهي تحالف يشمل وحدات حماية الشعب الكردية السورية – حملتها في نوفمبر، بهدف تطويق الرقة للسيطرة عليها في النهاية.
وقال قيادي في التحالف لـ”رويترز”، إن القوات تقدمت حتى الآن بضعة كيلومترات في المرحلة الأخيرة، التي تهدف للسيطرة على منــــــــاطق تقع إلى الشرق من المدينة بـــــــــما يشمل الطريق السريع الذي يربطها بمحافظة دير الزور.
وتخضع محافظة دير الزور بالكامل تقريبا لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية وهي تمتد حتى الحدود العراقية. وقال مصدر عسكري كــــــردي لـ”رويترز” يوم الثلاثـــــــــاء، إن أهداف هذه المرحلة تشمل السيطرة على الطريق السريع الرئيسي في المنطقة.
ويساند مئات من القوات الأمريكية الخاصة عمليات قوات سوريا الديمقراطية ضد الدولة الإسلامية في شمال سوريا. وقالت فرنسا في جوان، إن قواتها الخاصة تقدم المشورة لمقاتلي المعارضة في ذات المنطقة.
وهذه هي المرحلة الثالثة من عملية تـــــحرير الرقة. واستهدفــــت المرحلة الأولى مناطق إلى الشمال من مدينة الرقة. ولا تزال المرحلة الثانية التي تستهدف منــــــاطق إلى الغرب من المدينة مستـــــمرة إذ لم تسيطر قوات سوريا الديمقــــــراطية بعد على سد الفرات الخـــــــاضع لسيطرة الدولة الإسلامية.
وكالات
فبراير 04, 2017 0تعتبر النجمة فلة الجزائرية من أكثر الفنانات اللاتي يتعرضن للهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدو أن فلة...
فبراير 04, 2017 0
فبراير 04, 2017 0
فبراير 01, 2017 0
فبراير 01, 2017 0
فبراير 01, 2017 0
فبراير 04, 2017 0رئيس جمعية أولياء التلاميذ،...
فبراير 04, 2017 0رئيس مجلس ثانويات الجزائر،...
يناير 30, 2017 0الأمين العام للاتحاد العام...
يناير 28, 2017 0المتخصصة في القانون الدستوري،...
فبراير 04, 2017 0فتحت تجربة إيران إطلاق صاروخ...
فبراير 01, 2017 0ترامب يصدر قانونا بطرد المسلمين...
يناير 30, 2017 0أدّى إصدار الرئيس الأمريكي...
يناير 29, 2017 0ما زالت أنفاق المقاومة...
أكتوبر 10, 2016 1تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 09, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 08, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...