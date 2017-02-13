انطــــلاق البطولــــة الوطنيـــة الشتويــة ببــــاب الــزوار

بمشاركة ما يقارب الـ200 سباح وسباحة

تنطلق اليوم بمسبح باحة محمد بباب الزوار بالعاصمة، فعاليات البطولة الوطنية الشتوية المفتوحة للسباحة (حوض 25 مترا)، والمقرر أن تتواصل إلى غاية الثامن عشرة من فيفري الحالي، وذلك حسب ما علم من الاتحادية الوطنية للسباحة.

ويشارك في ذات التظاهرة التي تكتسي أهمية كبيرة كونها ستعرف حضور الطاقم الوطني لانتقاء أحسن العناصر، حوالي 200 سباح بينهم 77 فتاة يمثلون حوالي عشر رابطات جهوية.

ومن المقرر أن تعرف البطولة الشتوية تنافسا شديدا بين الفرق الطامحة إلى نيل الألقاب، على غرار كل من أندية المجمع الرياضي البترولي وهو حامل اللقب ونادي اتحاد الجزائر وفريق دالي براهيم ونادي بريد الجزائر ونادي ساحل الابيار.

وسيوزع برنامج المنافسات على ثماني حصص تقسم كل حصة إلى مرحلتين صباحا (09:00) ومساء (17:00) حسب المصدر، وتشتمل هذه البطولة إجراء خمس حصص في سباقات 50 و100 و200 متر سباحة حرة والظهر والصدر والفراشة و400 متر سباحة حرة وكذا التناوب 4 مرات 100 متر سباحة حرة، وأربع أنواع من السباحة ذكور وإناث وتتابع 8 مرات 50 متر مختلط.

وتعد سباقات الـ200 متر سباحة أربعة أنواع و400 متر سباحة حرة، من أكبر السباقات شدا للأنظار والتنافس، وتضمن اليوم الأول من هذه المنافسة سباقات، في اختصاصات 50 مترا على الظهر و100 سباحة حرة و200 متر سباحة على الصدر وسباقات التناوب أربع مرات 200 متر.

نادية. غ