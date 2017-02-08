الوعــــاء السكنـــــي وقـــانون المـــالية يلهبــــــان أسعـــــــار العقــــــار

بزيادات تتراوح بين 5 و15 بالمائة

كشفت المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين عن زيادات مرتقبة في أسعار السكنات بمختلف الصيغ، والتي تتراوح بين 5 و15 بالمائة، مرجعة هذه الأخيرة إلى صعوبة الحصول على الوعاء العقاري، والتي رافقتها الرفع في الضريبة على القيمة المضافة التي أقرها مؤخرا قانون المالية لـ2017 .

أوضح أمس، رئيس المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين معمر بومدال، على هامش تنظيم الطبعة الأولى للصالون الدولي للترقية العقارية والتهيئة العمرانية بقصر المعارض “صافكس” بالعاصمة، أن نشاط المرقين العقاريين يعاني في الفترة الراهنة من فجوة بين الإجراءات الإدارية، التجسيد وآجال التسليم، حيث تخضع هذه الأخيرة إلى فتـــــــرة معالجة الملفات التي تصل في بعض الأحيان إلى 6 أشهر، ليتـــم بعدهــــــــا الشروع في رحلة البحث عن المقـــــــــاولين من أجل تنفــــــــيذها وتسليمها في أقرب الآجال.

وطالبت المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين، إلى ضرورة إيجاد حل للعراقيل الإدارية “البيروقراطية” التي تقف عــائقا أمام المرقيين لتنفيذ مشــــاريعهم، حيث لا يزال هـــذا المشـــكل يلازم بدرجة أولى قطــاع السكـــــــــن، في حين أن القطــــــاعات الأخـــــرى كالداخلية تمت رقمنتها والنتائج دليل على نجاحها.

من جهتها، دعت الأمينة العامة للمنظمة، حورية بوحيرد، إلى مراجعة القانون 01-04 المتعلق بالتسيير العقاري، بالتشاور مع السلطات العمومية، في إطار لجنة تفكير، لإيجاد حلول مشتركة للمشاكل التي يواجهها المرقون، حيث اقترحت المنظمة التي تضم 1.600 منخرط، من بين 6.000 مرقي معتمد، تحيين مؤشرات أسعار مواد البناء، وتعديل مؤشرات إنجاز السكن، والتوفيق بين أسعار الإنجاز وأسعار البيع.

كما أشارت بوحيرد، إلى ضرورة تعميم القانون الذي يفرض على المرقي العقاري، ضمان تسيير السكنات لمدة سنتين بعد تسليم المشروع للملاك، ليشمل كل أصناف البنايات، وذلك لحماية الحظيرة الوطنية العقارية، مع التأكيد على أهمية دور المديرين العقاريين، حيث تبقى –حسبها- المزايا الجبائية، مجرد إجراءات وهمية، حيث أن المرقي الذي يستفيد من خفض قدره 80بالمائة من سعر العقار، مطالبا ببيع السكنات بسعر محدد من طرف السلطات العمومية، في الوقت الذي التهبت فيه أسعار مواد البناء، دون أن تترافق هذه الزيادة برفع في أسعار السكنات التساهمية، ومع أنه بإمكان المرقيين، بيع جزء من المساحات التجارية بسعر السوق، إلا أنهم خاضعون إلى رسم عقاري، يلغي حسب المسؤولة ما تم ربحه بعد الاستفادة من الخفض.

للإشارة، فإن الصالون الدولي للترقية العقارية والتهيئة العمرانية الذي ينظم في الفترة بين 8 و11 فيفري الجاري، يشهد مشاركة أزيد عن 50 عارضا جزائريا و4 عارضين أجانب على مساحة إجمالية بـ1600 متر مربع تحت شعار: “المرافعة لترقية عقارية تليق بطموح المواطن.



عبد المطلب.ع