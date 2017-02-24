الوزارة تؤكـــــد دعــــم الدولـــة لتنظيم مونــديـــــال 21 سنـــة لـ”اليــــــد”

آخر تحديث : فبراير 24th, 2017 8:01 مساءً
فبراير 24, 2017 Wakteldjazair رياضة 0
لجنة التفتيش الدولية تزور المرافق الرياضية
بالرغم من الشكوك التي تحوم حول تنظيم الجزائر لبطولة العالم لأقل من 21 سنة لكرة اليد، إلا أن الوزارة الوصية وعلى لسان وزيرها، الهادي ولد علي، أكدت بدعم من الحكومة الجزائرية في تنظيم المونديال المقررة في أوت القادم، وذلك على هامش الزيارة الحالية للجنة التفتيش الدولية للمرافق الرياضية التي ستحتضن المنافسة.
لم يخف وزير الشباب والرياضة في اجتماعه أمس الأول مع أعضاء لجنة التفتيش للاتحاد الدولي لكرة اليد التي تضم كل من الصربي ميلان بتوجنفيك وبريدياج بافيسكي من الجبل الأسود، بعض المتاعب التنظيمية الخفيفة التي تواجه لجنة التنظيم، والتي وصفها بالعادية مشيرا إلى أن اللجنة ستبذل كل جهودها لإصلاح تلك الهفوات.
وقال بيان لوزارة الشباب والرياضة إن الزيارة تدخل في إطار تعرف اللجنة على آخر استعدادات الجزائر باستضافة المونديال والإصلاحات التي قامت بها على صعيد القاعات التي ستحتضن المنافسة وكذا قاعات التدريب.
وستعكف لجنة التنظيم على المراقبة الدائمة لوضعية تحضيرات استقبال المونديال، فيما أعرب المفتشون عن رغبتهم في دعم هذه العملية التنظيمية.
في اليوم الأول من الزيارة، الخبيران الدوليان قاما بزيارة للقاعات المختارة لاحتضان المونديال، ويتعلق الأمر بقاعة حرشة والقاعة البيضوية لمركب محمد بوضياف الأولمبي إلى جانب قاعتي الشراقة وعين البنيان، وكانت لهم أمس زيارة لقاعتي برج الكيفان وحسين داي، بحسب برنامج الاتحادية الوطنية لكرة اليد.
يذكر أن لجنة التفتيش وفي زيارتها الأخيرة كانت قد أبدت تحفظات بشأن القاعات التي ستحتضن المنافسات، كما أنها سترفع تقريرا على الزيارة الحالية لتعلم فيه عن آخر قرارات الاتحاد الدولي بشأن التنظيم.
للإشارة، فقد أجرت اللجنة الدولية زيارتين للجزائر في أكتوبر ونوفمبر الماضيين.
نادية. غ
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