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الهادي ولد علي يقرر متابعة ماني سعادة قضائيا

فبراير 21, 2017 الأخيرة 0

الهادي ولد علي يقرر متابعة ماني سعادة قضائيا

وعد بمنح إعانات للمتوجين في الرياضات الجماعية

تعهد وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، بالرد قضائيا على ما تداولته إحدى الصحف الوطنية، بعد أن اتهمه عضو رابطة مستغانم لكرة القدم ماني سعادة، باستفادة وزارته من سيارة ومبلغ 70 مليار سنتيم من قبل „الفاف“.

كذب وزير الشباب والرياضة، أن يكون قد تقاضى مبالغ مالية مقابل دعمه لرئيس اتحادية كرة القدم محمد روراوة، وأن تلك الأقاويل لا أساس لها من الصحة، وقال إنه سيتابع تلك الصحيفــــة وذلك العضو قضائيا، وهي التـــصريحات، التي قالها وزير القطاع على هامش تقديمه أمس، إعانات مالية لرؤســــــاء رابطات كرة القدم وللهــــواة بمركـــــز الصحافة التابع لمركب 5 جويلية الأولمبي.
كما تحدث الوزير، خلال ذات التصريح، انه سيقدم مبلغا ماليا قدره 500 مليون سنتيم للفرق، التي نشطت نهائيات بطولة الجزائر الموسم الماضي في رياضات كرة السلة، وكرة اليد وكرة الطائرة، ورياضة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضـــــاف المســـــؤول الأول عن قطاع الرياضة، خلال الندوة الصحفية، التي نشطها، انه سيتم تقييــــم عمـــل الفيدراليات على أساس الأهداف المحققة، وذلك في إشارة منه إلى عملية تجديد الهيئات. وبعد الندوة، قــــــــام الوزير بزيارة تفقدية لملعـــــب 5 جويليـــة وملعب „الغولف“.
نادية.غ

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