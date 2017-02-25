النفايات الصلبة تهدد حياة السكان

شوّهت الوجه الحضري للمدينة

أصبح مشكل الرمي العشوائي للنفايات الصناعية هاجس العديد من بلديات المدية، حيث أعرب مواطنو ولاية المدية عن استيائهم الشديد جراء الوضع الذي آلت إليه أحياؤهم، والتي تسببت بشكل مباشر في تشويه الوجه الحضري لها، دون الحديث عن المشاكل الصحية الناجمة عن مخلفات البناء الصلبة والمعدنية، التي يصعب احتواؤهـــا في ظل تــفاقم الوضع ومحــدودية الإمكانيات.

البلديات أضحت شبه مفارغ عمومية، حيث بمجرد دخولك إليها تقع عيناك على كارثة طبيعية سببها النفايات الصلبة، التي ترمي بها مختلف المؤسسات والأشخاص في أماكن غير مرخصة، في ظل غياب هيئات رقابية يمكن لها أن تضمن التخلص منها وفق المقاييس الواجب إتباعها، لتجنب أضرارها على المحيط.

وقد عبّر السكان عن استيائهم الشديد جراء التلوث الذي لحق بأحيائهم، ويتعلق الأمر خصوصا ببقايا هياكل السيارات المستعملة، بالإضافة إلى النفايات المنزلية الصلبة والمعدنية، التي تعمد بعض الأطراف إلى التخلص منها عشوائيا، وتركها عبر مداخل الأحياء غير مهتمين بالمخاطر التي تنجم عنها، سواء كانت هذه النفايات صلبة أو سائلة قابلة للاشتعال أم سامة، المهم بالنسبة للذين يُقدمون على هذا الفعل هو التخلص منها وبأي طريقة ودون تكاليف إضافية، وهو ما أثار تخوف السكان، مما قد يشكل خطر التسمم للأطفال الذين قد يتعرضون له أثناء اللعب بالحي، بالإضافة إلى الأخطار البيئية التي تهدد سكان الأحياء المجاورة، ناهيك عما ينبعث منها من روائح كريهة أو دخان حين يعمد أصحابها أو غيرهم إلى حرقها للتخلص منها.

وفي حديثه لـ«وقت الجزائر”، أكد رئيس بلدية البرواقية بوزيان علي أن القضاء على مشكل النفايات هو مسؤولية جماعية، وينبغي تكثيف التوعية والإرشاد للمواطن بشأن خطورتها، وأرجع السبب إلى السلوكات اللاحضارية لبعض المواطنين، مؤكدا أن مصالح النظافة التابعة للبلدية تقوم بتنظيف وسط المدينة والسهر على رفع النفايات في وقتها، وهذه العملية الخاصة بجمع النفايات تتطلب مساعدة من قبل سكان البلديات، من خلال احترام مواقيت إخراج النفايات بعد جمعها في أكياس مغلقة، ووضعها داخل هذه الحاويات في الوقت المحدد، والاتصال بالشرطة في حال ما كانت هناك عملية تفريغ للنفايات الصلبة بالمنطقة بصفة عشوائية، مؤكدا أن رفع النفايات الصناعية خارجة عن صلاحيات البلدية، كما اعتبر عملية جمع النفايات ليست بالمهمة السهلة في ظل محدودية الوسائل المادية والبشرية للبلدية، مؤكدا أن جهات مجهولة تبحث عن أي مكان شاغر وتقوم بعملية التفريغ قصد التخلص من النفايات وفقط، واقترح نفس المتحدث وجوب فتح مفارغ أخرى بالولاية.

ويبقى حل هذا المشكل متعلقا بالسلطات المعنية، وإيجاد حلول مستعجلة سواء بفتح مفارغ جديدة خاصة بالنفايات الصلبة، أو اتخاذ إجراءات عقابية وغرامات مالية، للقضاء على هذا الوضع الذي بات يشكل خطرا كبيرا على صحة المواطن والبيئة المحيطة به. وفي السياق ذاته، تأسف على عدم الانطلاق الرسمي لمركز الردم بالزوبيرية والذي من شأنه القضاء على هذه المشاهد والمفارغ العمومية، التي تحتل الطرقات وتتسبب في حوادث مرور وأمراض مزمنة.

الفئران والجرذان تغزو المدينة

يعاني سكان مدينة المدية وخاصة في الأحياء الشعبية القديمة من انتشار رهيب لظاهرة الجرذان والفئران داخل وخارج منازلهم وحتى في الشوارع، ما بات يهدد حياتهم وصحتهم وصحة أبنائهم خاصة أن عملية تكاثر هذا النوع من الحيوان سريع جدا، وما زاد في تهيئة الجو المناسب لهذا الحيوان هو انعدام النظافة بالمنطقة وكثرة انتشار النفايات المنزلية والقمامات التي باتت تشكل ديكورا يزين شوارع بلدية المدية، وما زاد من مخاوف القاطنين بالبلدية معرفتهم للأمراض الخطيرة الناتجة عن انتشار الفئران، إذ أن الجرذان من الحيوانات الثديية صغيرة الحجم تنشط ليلا وتعيش في الجحور، وتحمل الجراثيم والفيروسات التي ينقلها إلى الإنسان بعدة طرائق، لتصيب الجهازين الهضمي والتنفسي، ومن أشهر الأمراض التي تنقلها الفئران الإسهال والحمى التيفودية والكوليرا، كما تنقل الطاعون بواسطة البراغيث التي تعيش على جلدها وتتغذى على دمها.

وتعتبر أحياء وسط المدية أكثر الأحياء انتشارا للأوساخ وهي بذلك عرضة للأمراض والفيروسات الخطيرة بسبب تدني مستوى النظافة بها وانتشار الفئران المسببة لانتشار الأمراض في الشوارع الرئيسية، ويبقى المواطن في بلدية المدية يعاني في صمت يستحق بشأنه تاج الصبر والمعاناة بكل أشكالها، خاصة أنه حاول الإنقاص منها بشرائه لكل أنواع السموم المتوفرة بالأسواق بغية التقليص من حجم ما يتكبدونه في مصارعة الجرذان والفئران، إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل بسبب الانتشار الواسع للنفايات المنزلية وبقايا أسواق المدية.



زيارة وزير الموارد المائية والبيئة لم تأت بالجديد

زيارة وزير الموارد المائية والبيئة لولاية المدية بداية سنة 2017 لم تكن في المستوى المطلوب، حيث زاد الطين بله بعد أن أمر بوضع بعض الروتوشات على مشروع الردم ورسكلة النفايات، وعدم اهتمامه بالبيئة وركز زيارته على الموارد المائية ولم يزر إلا مركز الردم بالزبيرية متناسيا كل المراكز الأخرى، التي لم تنطلق في العمل الرسمي لها رغم إنشائها منذ سنين، رغم تصريحاته القاضية كون تثمين كل النفايات سيسمح بتحقيق ربح اقتصادي هائل، مبرزا أنّ نشاط استرجاع مواد التغليف لوحده بإمكانه تحقيق ربح اقتصادي بحدود 38 مليار دينار، فضلا عن توفير ما لا يقل عن 7600 منصب شغل مباشر وغير مباشر، في حين صرح نهاية الأسبوع الماضي رضا يويو ممثل وزارة الموارد المائية والبيئة، أنّ نسبة الرسكلة لا تتجاوز حاليا 5 في المائة في الجزائر، مشيرا أنّ عدم تثمين النفايات يؤثر سلبا على البيئة وصحة السكان، ناهيك عن أثره في إضعاف الاقتصاد، علما أنّ الحكومة أعلنت عام 2003 عن إطلاق برنامج ضخم لتدوير النفايات، وأفيد أنّه في إطار البرنامج الوطني للتسيير المتكامل للنفايات تمّ إعداد 1257 مخطط بلدي لتسيير النفايات، وبرمجة إنشاء 144 مركز للردم التقني بينها 92 تم إنجازها، بالإضافة إلى 160 مفرغة مراقبة، بينما جرى القضاء على 1304 مفرغة عشوائية من أصل 3 آلاف مفرغة متواجدة على المستوى الوطني، إلا أن دار لقمان بقيت على حالها في المدية منذ سنين ولم ير أي مشروع النور بها، وبقيت الولاية مرتعا للكلاب الضالة والحيوانات المفترسة، وتعرض سكانها للدخان والأمراض المزمنة ومرتادو طرقها للموت الحتمي ليس بسبب السرعة أو التجاوزات الخطيرة، لكن بسب الدخان ومخلفات المفرغات على الطريق.



إعداد/ بلال موزاوي