المنتجون داخل وخارج “أوبك” سيعززون التزام تخفيض الإنتاج

آخر تحديث : فبراير 22nd, 2017 10:23 مساءً
فبراير 22, 2017 Wakteldjazair الحدث 0
مؤكدا وجود تفاهم بين كل الأطراف، باركيندو:
قال محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة “أوبك”، أن المنظمة والمنتجين من خارجها، بما في ذلك روسيا، سيعززون الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط، التي تم الاتفــــــاق عليها، للتخلص من تخمة الإمـــــدادات التي أثرت سلبا على الأسعار.وأوضـــح باركيندو، في مؤتمر صحافي بلندن، بأن “الثقة عادت إلى السوق.. إنها عملية تمضي قدما، لكن الاتجاه العام، أعتقد أنه بدأ. مشيرا أنه “متفائل بحذر” بشأن توقعات سوق النفط بعد نحو شهرين من اتفاق خفض الإنتاج بين المنظمة وروسيا والمنتجين الآخرين.
وقال باركيندو، إن بيانات الإنتاج لشهر جانفي في أحدث تقرير شهري للمنظمة تظهر التزام دولها لمشاركة بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها بنسبة تفوق 90 بالمائة.
وتُقلِص منظمة البلــــــدان المصدرة للبترول إنتاجها بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من الأول من جــــانفي، وهو أول خفض للإنــــــتاج في ثمـــــــانية أعوام. ووافقت روسيا وعشرة منتجين آخــــــرين من خارج المنظمة على خفض الإنتــــــاج أيضا بنحو نصف تلك الكمية.
من جهة ثانية، قال باركيندو، إن من السابق لأوانه القول بأن خفض الإنتاج الذي يستمر ستة أشهر من أول جانفي، سيحتاج إلى التمديد أو الزيـــــــادة في اجتماع “أوبك” المقبل في ماي، وأضاف “السوق بالغة النشاط، لدرجة أنها تتحدى على نحو متزايد حتى توقعات المتخصصين.”
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا بما يعادل 1.6 بالمائة إلى 57.08 دولارا للبرميل، بعدما صعدت إلى 57.31 دولارا مسجلة أعلى مستوى منذ الثاني من فيفري، في حين زاد الخام الأمريكي الخفيف 1.07 دولار أو اثنين بالمائة إلى 54.47 دولارا للبرميل، بعدما صعد إلى 54.68 دولارا، مسجلا أعلى مستوى له منذ الثالث من جانفي.
ساسي.ب
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