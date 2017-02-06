المناضلة من أجل القضية الصحراوية كلود مانجين أسفاري تمنع من دخول المغرب

توجد المناضلة الفرنسية من أجل القضية الصحراوية، كلود مانجين أسفاري، منذ أول أمس الأحد بمطار الدار البيضاء، حيث منعتها السلطات المغربية من دخول التراب المغربي، حسبما علم أمس لدى جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

وأفاد بيان لجمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، تسلمت (وأج) نسخة منه، أن “كلود مانجين أسفاري، توجد بمطار الدار البيضاء منذ مساء أمس 5 فيفري، بعد وصولها في حدود السادسة مساء. بعد أخذ جواز سفرها منها، تم إبلاغ المناضلة، أنه لا يحق لها الدخول إلى المغرب. كما تم أخذ حقيبتها، لدفعها إلى الصعود فورا إلى الطائرة. وذلك ما ترفضه”.المناضلة الفرنسية، هي عقيلة نعمة أسفاري، مناضل صحراوي سجن منذ أزيد من 6 سنوات قرب الرباط وحكم عليه بثلاثين سنة سجنا من طرف محكمة عسكرية سنة 2013، وهو الحكم الذي تم يوم 27 جويلية الفارط، نقضه إلى جانب الحكم الذي صدر في حق 23 سجينا صحراويا آخرين، بسبب “غياب الأدلة”.ومنذ ست سنوات، تقوم كلود مانجين أسفاري بانتظام بزيارة زوجها في السجن إلى غاية شهر أكتوبر الفارط، حيث منعتها السلطات المغربية من الدخول إلى المغرب.وقام المناضل الصحراوي من أجل حقوق الإنسان، نعمة أسفاري، الذي تم توقيفه سنة 2010 في إطار تفكيك مخيم أكديم إيزيك، بتقديم شكوى بخصوص التعذيب لدى المحكمة الفرنسية ولجنة الأمم المتحدة لمناهضة للتعذيب التي نددت يوم 12 ديسمبر الفارط بممارسة المغرب للتعذيب على معتقل سياسي، ولكونه لم “يتحقق” من ادعاءات التعذيب المذكورة.وطلبت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، فتح تحقيق “معمق وحيادي”حول الادعاءات، وأوصت بالامتناع عن “كل ضغط أو ابتزاز أو انتقام من شأنه إلحاق الضرر بالسلامة الجسدية والمعنوية للمدعي وعائلته”.ووصفت جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، منع كلود مانجين أسفاري من زيارة زوجها “بالعمل الانتقامي” وعدم احترام القانون الدولي.وأكدت الجمعية، أنه “في الوقت الذي تنظم فيه السلطات المغربية محاكمة24 معتقلا سياسيا صحراويا من مجموعة “أكديم إيزيك” في محاكمة استئناف (الجلسة الأولى يوم 26 ديسمبر والجلسة الثانية أيام 23و24 و28 جانفي، والجلسة الثالثة ستفتح يوم 13 مارس المقبل)، يبرز هذا الموقف مدى عدم القدرة على احترام القانون الدولي بشكل خاص”، معربة عن قلقها بشأن سير المحاكمة المقبلة.

وأضاف ذات المصدر، أنه “علينا أن نقلق حقا بشأن الطريقة التي ستتم فيها جلسة 13 مارس لمحاكمة 21 سجينا، حيث كان من المقرر أن تفضي محاكمة الاستئناف إلى إطلاق سراحهم، مثلما طلبت منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى للدفاع عن حقوق الإنسان”، معربا عن أمله في أن تتمكن السلطات الفرنسية من جعل المغرب يمتثل للقانون

الدولي، لتمكين كلود مانجين أسفاري من زيارة زوجها.

وكانت المناضلة قد صرحت لـ”وأج”، أنها استقبلت قبل نهاية سنة 2016 من طرف مسؤولين من وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، بعد أن أخطرتها بواسطة عدة مراسلات.

وكتبت العديد من الجمعيات الفرنسية لوزارة الشؤون الخارجية، جون مارك آيرو، للتدخل لدى المغرب، ورفع منع دخول كلود مانجين أسفاري من زيارة زوجها.

وأج