المعـارك القـانونية وحظر السفر اختبـار لتـرامب

آخر تحديث : فبراير 6th, 2017 11:14 مساءً
فبراير 06, 2017 Wakteldjazair دولي 0
يمكن أن تحدد توجهاته المستقبلية
يواجه الحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المهاجرين معارك قانونية هامة الأسبوع الجاري، يمكن أن تحدد ما إذا كان سيتمكن من المضي قدما في سياسته المثيرة للجدل التي انتهجها خلال أول أسبوعين له في السلطة.
على الإدارة الأمريكية، أن تقدم مبررات إصدار الأمر التنفيذي الذي يحظر مؤقتا دخول المهاجرين من سبع دول أغلب سكانها من المسلمين إلى الأراضي الأمريكـــــــــية، كما يمنع دخول اللاجئين، بعد أن أصدر قاض اتحـــــــادي في سياتل حكما يــــــــــوم الجمــــــــعة بتعليق العمــــل بالأمر التنفيذي في أنحاء البلاد.
وفتح حكم القاضي نافذة للمسافرين من الدول السبع المقــــــــصودة بالقيود على دخول الولايات المتحدة، في حين تستمر حالة الغموض القانوني.
وشن ترامب هجوما على القاضي الاتحادي ثم على النظام القضائي، الذي يعتبره مسؤولا عن عرقلة جهوده لتقييد الهجرة وهو ما تعهد به خلال حملته الانتخابية عام 2016.
ومن ناحية أخرى، سعى الديمقراطيون لاستغلال هجمات ترامب على القضاء لإثارة تساؤلات بشأن مدى استقلال نيل جورساتش مرشحه للمحكمة العليا.
وقضت الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو أول أمس، برفض طلب إدارة ترامب إيقــــــــــاف قرار القاضي الاتحادي الذي يــــــوقف تنفيذ الأمر التنفيذي في عموم البلاد. إلا أن المحكمة قالت، إنها ستعيد النظر في طلب الحكومة بعد تلقي المزيد من المعلومات.
وقــــــــال مصدر، إن من المتوقع أن يتقدم عدد من شركات التكنـــــــــــولوجيا الكبرى بمذكرة قـــــانونية للدائرة التاسعة تعارض أمر ترامب التنفيذي. وأكدت شركة تويتر، أنها ستشارك في المذكرة.
وكالات
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