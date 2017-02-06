المعارضــة تنتقــد ســلال وتتهـــم الوزراء بالتعدي على الدستور

أبدت سخطها من عدم رد ممثلي الحكومة على انشغالات النواب

عبر، أمس، نواب أحزاب المعارضة عن امتعاضهم الكبير لعدم نزول الوزير الأول سلال، لعرض بيان السياسة العامة، وتأخر الوزراء في الرد على انشغالاتهم المطروحة، في إطار الأسئلة الكتابية والشفوية، وكذا تأخر المصادقة على القوانين العضوية واستكمال ورشات الإصلاح.

بينما ترى أحزاب الموالاة انه وبالرغم من مرور عام كامل على التصويت على الدستور وقراراته الجديدة، التي صاحبها التصويت على 6 قوانين عضوية، إضافة إلى التصويت على الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تحسبا للانتخابات التشريعية، المزمع تنظيمها في الـ4 ماي المقبل، بالإضافة إلى دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلا أن أحزاب المعارضة ترى عكس ذلك، وتعتبر أن الدستور الحالي لا يزال حبرا على ورق،، حيث قال النائب عن حركة مجتمع السلم نعمان لعور، في اتصال مع “وقت الجزائر”، إن “الدستور لا يزال حبرا على ورق، بعد سنة من المصادقة عليه”، كاشفا عن “عدم تطبيق القوانين المتعلقة بإلزامية عرض الوزير الأول بيان السياسة العامة، إلى جانب تأخر الرد على المساءلات الموجهة للوزراء التي حددها الدستور بشهر،، حيث لم يتم الرد على الأسئلة في وقتها المحدد، قائلا “الدستور ينفذ على من يشاء والسلطة التنفيذية هي الدستور”.

وفي نفس السياق، انتقد القيادي نعمان لعور “عدم مصادقة الغرفتين على النظام الداخلي، إلى جانب عدم الإفراج عن القوانين المنظمة للمجالس العليا، على غرار المجلس الأعلى للشباب، وكذا عدم توفر الإجراءات القانونية، التي تسمح للمعارضة بإخطار المجلس الدستوري على مختلــــــــــــــف القوانيـــــــــــن”.

كما أشار النائب ناصر حمدادوش أن “التعديل الدستوري غير توافقي، ولا يلبي كل طموحات الطبقة السياسية”، معلنا أن “المشكلة في النهاية ليست في الترسانة الدستورية والقانونية من الناحية النظرية المجردة، ولكن في عدم احترامها والالتزام بها، من خلال واقعية تثبت البعد عن دولة القانون ودولة المؤسسات”، قائلا أن “الدستور ينص على استقلالية القضاء والقضاة، والفصل بين السلطات وضمان الحريات وحقوق الإنسان، ومنها الحق في تأسيس الأحزاب وتقديم بيان السياسة العامة سنويا وغيرها والواقع يكذب ذلك”.

كما يبرز القانوني والخبير الدستوري عامر رخيلة، أن “البرلمان المقبل لا يزال ينتظره عمل كبير لاستكمال الورشات، في إطار تكييف القوانين مع الدستور الجديد”، كاشفا عن “التأخر الكبير الحاصل في المصادقة على القوانين العضوية، التي تمت المصادقة على 6 منها، والتخلف في المصادقة على المجالس العليا، وكذا كيفية ممارسة الدفع بعدم الدستورية ومراجعة قانون الاستثمار والعديد قوانين القطاعات المختلفة بالمجالس المنشئة والمدسترة”، مرجعا هذا التأخر إلى “التوقيت، الذي تمت وفقه المصادقة على الدستور، الذي جاء في آخر سنة من حياة العهدة التشريعية، مقابل توجه العديد من نواب الشعب نحو التحضير للعهدة القادمة، التي انطلق العديد منهم في إجراء حملات انتخابية مسبقة”.



لخضر داسة