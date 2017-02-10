“المعارضة تلقت ضربة وحمس تحت وصاية السلطة”

رئيس جيل جديد، جيلالي سفيـــان، في حوار مع “وقــــت الجزائـــر”:

يذهب رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، في هذا الحوار، بعيدا في انتقاداته لأحزاب معينة، وفي مقدمتها حركة “حمس”، على مسألة مشاركتها في التشريعيات المقبلة، باسم المعارضة. ويقول إنها أحزاب كانت تستغل ضغط المعارضة في التفاوض مع السلطة، على مصلحتها، ولأجل مقاعد في البرلمان المقبل.

أحزاب استغلت المعارضة لمصلحتها والسلطة منحتها مقاعد لإسكاتها

كان يمكن أن تراجع السلطة موقفها لو رفضت المعارضة دخول الانتخابات



بحسبه، فإن هذه الأحزاب تخلت عن مطالب المعارضة، وقد دخلت في مسار تشاركي مع السلطة تماما، إلى حد أنها سوف لن تعارض العهدة الخامسة، متى تأكدت في 2019.

“وقت الجزائر”: قاطع سفيان جيلالي آخر لقاء لتكتل المعارضة، ضمن هيئة التشاور والمتابعة، هل يمكن توضيح الموقف مجددا؟

جيلالي سفيان: لما دق ناقوس الانتخابات التشريعية، رأينا أن عددا من الأحزاب تركت مطالب المعارضة، وأصبحت تجهز نفسها للدخول للانتخابات، وأكثر من هذا أصبحت تنادي بالرجوع إلى الحكومة. والأخطر في رأينا أن هذه الأحزاب تحاول أن تدخل المعركة باسم المعارضة والانتقال الديمقراطي. هذا في رأينا غير مقبول تماما، فكان هناك عدد من الاستقالات، منذ اللقاء ما قبل الأخير لهيئة التشاور. رئيس حركة مجتمع السلم حاول جمع أعضاء الهيئة بمقر حزبه، وفهمنا أنه كان يريد إضفاء نوع من غطاء المعارضة على مواقف حزبه، والدليل أنه أدلى بتصريح أنه في جدول أعمال هيئة التشاور قضية المشاركة في الانتخابات، وكذلك تحضير عمل حول مشاركة الجميع، بمن فيهم المقاطعون، في عملية مراقبة الاقتراع. رأينا أن هذا استفزاز، فهو يعلم أننا نرفض هذا المسار الانتخابي (..) في نهاية الأمر حضر اللقاء 8 أعضاء فقط، من أصل 33 عضوا في هيئة التشاور(..).

ترى بأن لقاء هيئة التشاور الأخير كان في إطار محاولة تغيير مسار المعارضة؟

نعم بالضبط، هناك مناورة على أساس أن عددا كبيرا من الأحزاب داخل الهيئة دخلوا الانتخابات، وأن المجتمع المدني الممثل داخل الهيئة ليست له القدرة على الوقوف في وجه تلك الأحزاب. لقد حاولوا إقصاء “جيل جديد”، وكان في نيتهم أن يصبح “طلائع الحريات” دون موقف ضد المشاركة. إقصاء “جيل جديد” كان تحت عنوان أنه متطرف أو راديكالي. لقد حاولوا إقناع الرأي العام بأن المعارضة موحدة، وقابلة بمبدأ المشاركة في الانتخابات، وقابلة كذلك بخطاب “حمس” التي تحضر الرأي العام لدخولها الحكومة.

“حمس” و”الأرسيدي” يقولان إن مشاركتهما في الانتخابات هي من أجل دعم مسار الانتقال الديمقراطي من داخل البرلمان المقبل؟

هذا الخطاب بالذات لا يمكن أن نقبله. نذكر في شهر جوان الماضي، انسحبت من التنسيقية، وقبلها اقترحت فتح ملف الانتخابات، كي نرى إن كان بإمكاننا اتخاذ موقف موحد منها، ولكن كل الأحزاب كانت تتهرب، لأنها كانت تعرف بأنها تتجه لدخول الانتخابات مهما كان الأمر. إنهم يحاولون تبرير مشاركتهم باستعمال مصطلح ترقية الانتقال الديمقراطي، وهذا تلاعب لأن الانتقال الديمقراطي كان له تعريف، في إطار أرضية “مازافران”، ليس له علاقة مع الدخول للانتخابات، بهذه الطريقة. عندما تدخل الانتخابات بدون أي شرط، معناه أنك رفعت الراية البيضاء. جيل جديد كان مستعدا للتفاوض مباشرة مع السلطة، في إطار هيئة التشاور، لكن الحقيقية أن الأحزاب قبلت كل شروط السلطة، دون أن تكون لهم تنازلات منها(..) انتهت المطالب الآن، فقد دخلنا في مسار تشاركي، وفي حركة “حمس” يقولونها صراحة إنهم غيروا الموقف الاستراتيجي، تحت وصاية رجال من السلطة، وتحت وصاية الغنوشي، الذي نصحهم بالعودة إلى صوابهم، إلى الحكومة. أتساءل لنفرض أنهم سيمنحون “حمس” عددا من المقاعد التي تنتظرها خلال الانتخابات، فهل المعارضة كانت من أجل المقاعد (..)، وهل “حمس” هي من تحقق الانتقال الديمقراطي.

تنسب لـ”حمس” تفاوضها على مصلحتها مع السلطة في مقابل مشاركتها، ألا ينطبق الأمر على بقية أحزاب المعارضة التي تشارك في الانتخابات بدورها؟

بالنسبة لبقية الأحزاب المعارضة، أتساءل كيف أنها تقبل المشاركة، وتستمر في العمل جنبا إلى جنب مع “حمس” التي تقول بصوت مرفوع إنها راجعة إلى الحكومة.

تعني أنه بتأثير من “حمس” فريق المشاركة في المعارضة تخلى عن التزاماته مع أصحاب مشروع “مازافران”؟

نعم هذه هي الحقيقة المؤسفة، تنصلوا من كل الالتزامات التي كانت في أرضية “مازافران”، ولكن في خطابهم هم يحاولون استعمال “مازافران” كغطاء لتغيير استراتيجي لسياستهم. من حق كل واحد منهم أن يدخل الانتخابات، ويشارك في الحكومة، ويصبح مواليا، لا أتدخل في قراراتهم كأحزاب، لكن المشكل أنهم يستعملون خطة مرتبطة بمصالح حزبية باسم المعارضة. “مازافران” كلنا شاركنا فيها، نحن ملتزمون بكل المواقف والبيانات، فكيف أنهم يغيرون مضمون الاتفاق، ويتكلمون باسم هذا الاتفاق. هذه مناورة سياسية ونفاق سياسي.

كيف سيكون مستقبل تكتل المعارضة وأصحاب مشروع “مازافران”؟

الأسباب التي جعلت المعارضة تنشئ هيئة التشاور والمتابعة ما زالت قائمة، فالوضع السياسي لم يتغير، والنظام مازال في حاله، والأزمة تعمقت ببعد مالي واقتصادي يضغط بقوة على السلطة والنظام. فكل هذه العوامل تترك أن فكرة المعارضة، على أساس أرضية “مازافران”، تبقى دائما حية. الآن بعض الأحزاب التي لها نية للمشاركة في الانتخابات والحكومة، من الطبيعي أنه عليها أن تخرج من المعارضة، فلا يمكن أن تكون موالاة ومعارضة في نفس الوقت. ربما بعض الأحزاب التي تدخل في التشريعيات ولم تبد نية في المشاركة في الحكومة تبقى تواصل موقفها المعارض. هناك أيضا طلائع الحريات الذي لا يشارك في الانتخابات، ونظن بعد الانتخابات الساحة ستفرز، وفكرة أننا نواصل العمل في المعارضة باقية.

“حمس” و”الآرسيدي” سيكون لهما مقاعد في البرلمان المقبل، وحتى ثلاثي اتحاد الإسلاميين (الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء) ستكون له مقاعد، وقتها يمكن تصور أن علاقتهم بكم انتم المتمسكون بمشروع “مازافران” قد انتهت؟

بعد أن تعاملنا مع المعارضة لثلاث سنوات، هناك خلاصة أنه من المستحيل أن تبقى ثقة ما بين كل الأعضاء، اتخذنا مواقف وذهبنا بعيدا، ورأينا في نهاية الأمر أن بعض الأحزاب السياسية يمكن أن تغير تماما مواقفها بسهولة. هؤلاء من المستحيل أن نواصل العمل معهم، حتى لو لم تمنحهم السلطة مقاعد في نهاية الأمر، وهذا نظن أنه أمر ممكن (..).

سواء أخذوا مقاعد في البرلمان، أو خسروا ولم تكن لهم مقاعد، ترفضون التعامل معهم؟

نعم هذا هو، في الحالتين معا، وكل شيء محتمل. نتعامل على أساس الكلمة، ولا نقبل التعامل مع من يتراجع عن كلامه.

”حمس” و”الآرسيدي” يدافعان عن الانتقال الديمقراطي من داخل البرلمان، بعد التشريعيات؟

يمثلون أنفسهم، أو يمثلون تكتلا بينهم، أما أن يستعملوا مصطلحات الجميع، فهذا نصب واحتيال على شيء ليس هو رزقهم، الانتقال الديمقراطي يبقى رصيدا للمعارضة جميعا، وإن لم تتفق المعارضة، فهو يبقى رصيدا للجزائر لمرحلة عاشتها.

في ظل انقسام المعارضة، هل بقي لجيل جديد شركاء آخرون يتفق معهم مستقبليا على مشروع “مازافران”؟

هناك اتصالات مع أعضاء كانوا في هيئة التشاور وآخرين خارج الهيئة. نواصل النضال، نحاول إقناع السلطة بفتح حوار حقيقي غير مزيف، وتنازل لبعضنا بعضا، ولكن كذلك أن يكون تنازل السلطة أيضا، والتنازل يكون في فائدة دولة القانون والديمقراطية وسيادة الشعب. هذا هو المطلوب، وليس التفاوض لأجل مصلحة بعدد من المقاعد.

من بين التنازلات التي قدمتها المعارضة أن يتنازل “الآرسيدي” عن مطلب إجراء رئاسيات مسبقة منذ سنة؟

في وثيقة “مازافران” المطلب مكتوب. المعارضة قدمت مقترحات، وعلى السلطة أولا أن تعترف بالمعارضة، تفتح حوارا (..) هم يقولون إن جيل جديد متطرف وراديكالي، لكن المشكل أن حزبنا يطلب تفاوضا مباشرا من السلطة، كي تتنازل للمعارضة، أما هم فقد تنازلوا لها مائة بالمائة، ورفعوا الراية البيضاء.

ما هي التنازلات التي كان منتظرا من المعارضة أن تقدمها، وما هي التنازلات التي كان يمكن للسلطة أن توفرها؟

أساس العملية كان ضمانات حقيقية لإدارة الانتخابات في الشفافية (..) أذكر أننا اقترحنا في هيئة التشاور أن يكون حوار مع السلطة، هذا هو الأساس.

طرحتم في المعارضة التفاوض مع السلطة، وأطراف معكم استغلت الأمر في التفاوض معها ولمصلحتها كأحزاب، برأيك هذا ما حصل؟

نعم هذا بالضبط، وهذا هو الإشكال، هذه الأطراف واضحة ومعروفة في الساحة.

كيف يمكن تصور الأمور بعد التشريعيات؟

التشريعيات ستفرز الساحة، سنرى من كان على صواب، ومن كان على خطأ في التحليل. ربما تكون تشكيلة جديدة تظهر على الساحة، سنرى من يدخلون البرلمان وماذا بإمكانهم فعله داخل البرلمان، هل سيكون بإمكانهم تغيير قوانين، سنرى من يدخلون في الحكومة ما الذي سيأتون به.

إن حققوا بمشاركتهم مقاعد معتبرة في البرلمان المقبل، ستكون لهم الحجة أنهم من يمثلون المعارضة، وأنهم من يحسنون قراءة الوضع جيدا؟

الهدف الأساسي من المعارضة كان تغيير النظام السياسي، والذهاب إلى انتقال ديمقراطي (..) أما أن يكون الهدف هو عدد المقاعد، فهذا يعني أننا أصبحنا في عملية أخرى، هو أن المعارضة ضغطت على النظام وأن بعض الأطراف استغلوا الضغط لفائدة أحزابهم، والسلطة منحتهم مقاعد، كي يسكتوا على تغيير النظام. هنا يمكن القول إنهم حسبوا جيدا للأمر، لكن من أجل المقاعد والامتيازات.

في مقابل فريق المشاركة، المتمسكون بمشروع “مازافران” شوكتهم تراجعت داخل المعارضة؟

نعم هذه ضربة ضد المعارضة، إنهم يتحملون أمام التاريخ العملية التي قاموا بها ضد المعارضة. كان من الممكن جدا أن تتراجع السلطة عن موقفها وتعطي تنازلات وضمانات للانتخابات، لو أن أحزاب هيئة التشاور رفضت الدخول للانتخابات، ولو أنها رفضت التواطؤ مع السلطة.

برأيك، هم يزكون خيارات السلطة وتوجهاتها المستقبلية، حتى انه ربما سوف لن يعترضوا على مرشحها في 2019؟

نعم هذا بالضبط. أنا أقول لك، لو وصلنا للعهدة الخامسة، هذه الأحزاب ستصوت للعهدة الخامسة، وستقف ضد مرشح المعارضة.

سيعقد جيل جديد مؤتمره الأول، في 25 فيفري الجاري، ما هو رهان المؤتمر في ظل المستجدات التي عاينها في الساحة؟

سنقوم بحوصلة ما قمنا به خلال الخمس سنوات، فهناك جانب كان ظاهرا إعلاميا وسياسيا للرأي العام، وهناك أيضا جانب تنظيمي، وصناعة فكر ظاهر في الحزب، ببروز وجوه جديدة تكونت خلال الخمس سنوات، زيادة على أننا سنخرج بمشروع مجتمع يقدمه الحزب.

جيل جديد معروف بمواقف رئيسه وراديكاليته وتعصبه كمعارض؟

انشأ حزب جيل جديد من عدم، لسنا منشقين عن أحزاب أخرى. في الفترة الأولى كان من الطبيعي أن الحزب يجسد خطابه في شخص، لكن ينبغي أن تشهد أنه الحزب الذي قدم أكثر الوجوه للإعلام مقارنة مع أحزاب أخرى. هذا ما سيبرز بعد المؤتمر المقبل.

الحزب سوف لن يخرج عن نطاق توجهات رئيسه جيلالي سفيان؟

المواقف التي أرفعها أنا تأتي من قناعة كل مؤسسات الحزب، فهذه ليست مواقف فرضتها على الآخرين.. الحزب يتأقلم مع الوضع، المشكل أن بعض الأحزاب التي رفعت الراية البيضاء كي يغطوا على موقفهم يوجهون التهمة لجيل جديد أنه حزب راديكالي، والحقيقة أن الراديكالي في العملية هو السلطة، لأنها لا تقبل أي تنازل للمعارضة.



حاوره: عبد العالي خدروش