المطلوب زربية ولد قابلية

بعض التقارير الإخبارية الواردة من الولايات، تفيد بأن الكثير من الهيئات ترفض التعامل ببطاقة التعريف البيومترية، ما يعمق جراح الحائزين عليها، ويؤكد مرة أخرى أن الحكومة الإلكترونية، التي تغنت بها السلطة منذ سنوات، ليست سوى مجرد شعار لم يجد طريقه إلى التطبيق ميدانيا.

لا يعقل أن يجد آلاف المواطنين أنفسهم ضحية تخلف بعض المؤسسات وعدم مواكبتها للتطور الحاصل في قطاعات أخرى، بالنظر إلى المتاعب اليومية، التي يصادفها الكثيرون قبالة مكاتب المحامين والموثقين والمحضرين القضائيين..، وكذا الكثير من الهيئات الرسمية لا لشيء سوى بسبب رفض استلام بطاقة التعريف البيومترية، التي أصدرت منها مصالح الداخلية لحد الآن ما يزيد عن مليوني وحدة وتعتزم المزيد!

قد يقول قائل إن جهات مجهولة تريد عرقلة العمل الدؤوب الذي تقوم به وزارة الداخلية في مجال الرقمنة وتقليص وثائق الهوية، وهو ما لمح إليه وزير القطاع نور الدين بدوي، في الكثير من خرجاته، لكن هل ذلك كاف لتبرير هذه المهزلة؟

أليس كارثة أن يمارس بعض الإداريين البيروقراطية في أبشع صورها الدنيئة ضد المواطنين، متبجحين بحجج واهية من شاكلة عدم امتلاك هيئاتهم للأجهزة، التي توضع فيها وثيقة الهوية الجديدة لقراءة المعلومات، التي تتضمنها الشريحة، التي بداخلها، وكأننا أمام إشكال عويص جدا يستدعي حله الانتظار لسنوات؟

القضية تكشف مرة أخرى حالة الوهن، التي أصابت بلادنا، فرغم الميزانيات الضخمة المخصصة لبرنامج العصرنة إلا أن “سياسة البريكولاج” وضعف التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية، حالا دون تحقيق نتائج إيجابية، فما المبرر من أن لا تلتحق مصالح بركب التطور الذي تعرفه قطاعات أخرى، وتشمل عمليات الرقمنة كل المجالات دون استثناء، أو على الأقل أن لا تقتصر العملية على قطاعات بعينها وكأننا لسنا في بلد واحد ولا نخضع لنفس الحكومة!

ما يزيد الموضوع غرابة هو أن انطلاق مشروع الرقمنة جاء مباشرة عقب تهكم الوزير الأول عبد المالك سلال، على الوزير السابق دحو ولد قابلية، أمام كاميرات التلفزيون، رافعا في وجهه بطاقة التعريف الوطنية القديمة ذات اللون الأخضر، سائلا إياه عن سر الإبقاء على هذه الزربية؟ أما الآن فزربية ولد قابلية أضحت مطلوبة أكثر من أي وقت مضى.

فاتح إسعادي