المطالعـــة داخـــل ثلاجـــة!

رغم الأحوال الجوية والظروف الطبيعية القاسية، التي تشهدها منطقة بئر بن عابد بالمدية، إلا أن التدفئة المركزية معطلة بالمكتبة البلدية زواوي الدراجي، ولم تشغل لمدة طويلة لأسباب مجهولة، الشيء الذي حول الصرح الثقافي الوحيد بالبلدية، الذي يشهد إقبالا منقطع النظير من الطلبة، قصد انجاز بحوثهم والمطالعة إلى ثلاجة بكل المقاييس، رغم الشكاوي والرسائل الموجه لرئيس البلدية، فهل رئيس البلدية على علم بما يجري في بلديته؟ أم أن المطالعة والعلم ليسا من أولويات البلدية؟