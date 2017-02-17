المطاعم المدرسية تتحول إلى معاقل للتسممات والأمراض

نظافة غائبة، وجبات باردة ويد عاملة غير مؤهلة

يشكل واقع المطاعم المدرسية بالطور الابتدائي في ولاية سطيف أحد أكبر الهموم بالقطاع، خصوصا في المناطق المعزولة والبعيدة عن أعين الرقابة.

ففي الوقت الذي سعت فيه المصالح المعنية لأن ترفع الغبن عن آلاف التلاميذ بتوسيع دائرة التغطية بالمطاعم، والتي شملت جل المؤسسات التربوية، حيث خصصت لهذا الشأن ميزانيات مالية ضخمة، لتقديم وجبات متكاملة للتلاميذ، نجد في المقابل أن النعمة تحولت إلى نقمة في الواقع، بعدما تحولت المطاعم المدرسية إلى بؤر للمشاكل المتعددة، وشغلت حيزا كبيرا من اهتمامات بعض المدراء الذين اتخذوا منها „بقرة حلوب“، وكذا شكوى الأولياء بتعرض أبنائهم للأمراض جراء تدني الخدمات بها.

ولاية سطيف التي تحصي قرابة 700 مطعم مدرسي، لازال ثلث منها تقدم وجبات باردة للتلاميذ، وسط ظروف وصفها المختصون في التغذية بـ“الكارثية“، خاصة فيما يخص النظافة الغائبة، إذ أضحت الحشرات السامة تغزو المؤونة التي تقدم للتلاميذ، فقد اهتزت خلال الموسم الماضي بلدية تالة إيفاسن شمال الولاية على وقع حادثة تسمم اكتسحت أزيد من 30 تلميذا بمتوسطة „أولاد السعدي“ بسبب شربهم لمياه غير صالحة للاستهلاك، والتي كانت تستعمل في عملية الطهي، وبعد نقلهم إلى مستشفى بوعنداس وبوقاعة، أكد خلالها الأطباء على ضرورة اتخاذ الحيطة تجاه الوضع في مدارس المنطقة الشمالية للولاية لطالما تهدد بإفراز مخاطر كثيرة على صحة التلاميذ وتهددهم بأمراض كثيرة، وهو الأمر الذي أدى باتحاد جمعيات أولياء التلاميذ إلى دق ناقوس الخطر جراء هذه الوضعية، إضافة إلى نقص اليد العاملة المؤهلة، هذه الأخيرة بررها بعض رؤساء البلديات بضعف ميزانية البلديات وعدم قدرتها على توظيف عمال وطباخين متخصصين، حيث تعتمد المجالس الشعبية البلدية على شباب يتم توظيفهم ضمن آليات التشغيل المختلفة، ومن ثمة فهم يفتقرون إلى التأهيل والكفاءة اللازمتين لإعداد وتحضير وجبات متكاملة، ليدفع التلميذ الثمن، وضمن هذا الإطار تحصي ولاية سطيف ما يزيد عن 2100 عامل في مطاعم مختلف المؤسسات منهم أزيد 750 عامل يزاولون مهامهم في إطار الشبكة الاجتماعية، بالإضافة إلى 590 يعملون في إطار تشغيل الشباب والبقية في إطار عقود الإدماج، وهذه الأرقام تؤكد أن نسبة تفوق 90 بالمائة من العمال يتم توظيفهم ضمن الشبكة الاجتماعية وتشغيل الشباب، ومن ثمة يفتقرون إلى التأهيل والكفاءة والتكوين والاستقرار، باعتبار أن الإعداد والتحضير الجيد للوجبة الغذائية يتوقفان أساسا على كفاءة وثقافة الفئة العاملة، التي تتطلب الإلمام بطرق التحضير والإعداد للوجبة حتى تكون مفيدة لصحة المتمدرسين، ونشير إلى أن تداعيات هذا الوضع تطرح بحدة في المنطقة الشمالية، حيث تعرف مختلف المطاعم وضعا كارثيا.