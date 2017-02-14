آخر تحديث : فبراير 14th, 2017 8:52 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

المضحكات المبكيات

فبراير 14, 2017 في نفس الوقت 0

المضحكات المبكيات

قبل أيام من الكشف عن الأسماء، التي ستقود قوائم الأحزاب السياسية، خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، تدور في الكواليس بعض النوادر المضحكة والمبكية في آن واحد، وتؤكد بأن البرلمان القادم سيكون خارقا للعادة.
عندما يتحدث الناس عن إمكانية تصدر لاعب كرة قدم قائمة، وهو لا يجيد حتى التحليل الرياضي فما بالك بالسياسي، أو يتحدث الناس عن رغبة رئيس نادي كروي في الترشح بعدما لوث البطولة الوطنية بالرشوة، فلا يسعنا إلا أن نقول „الله يستر“ من البرلمان القادم.
وبالعودة قليلا إلى الوراء، نجد أن التاريخ يتجه نحو إعادة نفسه، فسياسة رفع شأن من لا شأن لهم،، التي انتهجتها السلطة والشعب معا، خلال المواعيد الانتخابية السابقة،، حيث تحول أصحاب الشكارة إلى „سيناتورات“ في انتخابات „السينا“، ووجدنا في البرلمان الماضي أنصاف الممثلات، وأشباه المثقفين، وأرباع النخب، ومنهم من لم يحضر أبدا جلسات البرلمان، وإن حضر لم يفعل شيئا سوى رفع يديه، قبل اكتشاف الاختـــراع العظيــم المسمى بـ“التوكيل“، الذي جعل معظم النواب لا أثر لهم، وبات ظهورهم كالهلال.
لكن النظرة الموضوعية تؤكد أنه سوف لن يخطئ هؤلاء إن ترشحوا فعلا، بل نحن الذين سنخطئ، فمن اختار مذيع الإهداءات، سيكون قد اقتنع بأن البرلمان تحول فعلا إلى حلقة من حلقات برنامج ما، كما أن ترشيح لاعب كرة قدم سيؤكد بأن فهم السادة النواب للسياسة، على أنها فن „الهربة تسلّك“، ناهيك عن الجمال وحسن الخلقة،، الذي أصبح شرطا ضروريا في البرلمان، من أجل تحسين النوعية وشدّ المشاهدين لمتابعة الجلسات المملة في التلفزيون، والترويح عن الوزراء من الجلوس لساعات دون غض البصر ! حتى أن ما كتبته الصحافة خلال العهدة الماضية عن جمال بعض النائبات فاق بكثير ما كتبته بخصوص القضايا الجوهرية، التي صاحبت الحملة.
وببروز هذه الأسماء مرة أخرى، والتي ستكون حاضرة لا محالة في القوائم، سيكون الجزائريون على موعد مع حزمة من النوادر،، التي ستفرزها الرداءة، التي قطعت الطريق على الممارسة السياسية والنيابية النظيفة في البلاد.
سليم.خ

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • pdf

    pdf

    فبراير 14, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 13, 2017
  • PDF

    PDF

    فبراير 12, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 11, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 11, 2017
  • PDF

    PDF

    فبراير 10, 2017

همسات

عليـــوي يمــــدح الصحافيــــين

عليـــوي يمــــدح الصحافيــــين

فبراير 14, 2017 0

مدح،أول أمس، الأمين العام للاتحاد العام الوطني للفلاحين الجزائريين، عليوي محمد، الصحافيين خلال تنشيطه ندوة...
اقرأ المزيد
رابطة سعيدة تغالط روراوة

رابطة سعيدة تغالط روراوة

فبراير 14, 2017 0

مساجـــد البليــــدة تتزيّــــن

مساجـــد البليــــدة...

فبراير 14, 2017 0

26 مليون سنتيم لكل عضو مداومة!

26 مليون سنتيم لكل عضو...

فبراير 14, 2017 0

ناصـــر بوضيــــــاف يترشح للتشريعيات

ناصـــر بوضيــــــاف...

فبراير 14, 2017 0

الشاب خالد يتفاجأ بعمر ابنة ديانا

الشاب خالد يتفاجأ بعمر...

فبراير 13, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

فبراير 2017
س د ن ث ع خ ج
« يناير    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  