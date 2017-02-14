المضحكات المبكيات

قبل أيام من الكشف عن الأسماء، التي ستقود قوائم الأحزاب السياسية، خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، تدور في الكواليس بعض النوادر المضحكة والمبكية في آن واحد، وتؤكد بأن البرلمان القادم سيكون خارقا للعادة.

عندما يتحدث الناس عن إمكانية تصدر لاعب كرة قدم قائمة، وهو لا يجيد حتى التحليل الرياضي فما بالك بالسياسي، أو يتحدث الناس عن رغبة رئيس نادي كروي في الترشح بعدما لوث البطولة الوطنية بالرشوة، فلا يسعنا إلا أن نقول „الله يستر“ من البرلمان القادم.

وبالعودة قليلا إلى الوراء، نجد أن التاريخ يتجه نحو إعادة نفسه، فسياسة رفع شأن من لا شأن لهم،، التي انتهجتها السلطة والشعب معا، خلال المواعيد الانتخابية السابقة،، حيث تحول أصحاب الشكارة إلى „سيناتورات“ في انتخابات „السينا“، ووجدنا في البرلمان الماضي أنصاف الممثلات، وأشباه المثقفين، وأرباع النخب، ومنهم من لم يحضر أبدا جلسات البرلمان، وإن حضر لم يفعل شيئا سوى رفع يديه، قبل اكتشاف الاختـــراع العظيــم المسمى بـ“التوكيل“، الذي جعل معظم النواب لا أثر لهم، وبات ظهورهم كالهلال.

لكن النظرة الموضوعية تؤكد أنه سوف لن يخطئ هؤلاء إن ترشحوا فعلا، بل نحن الذين سنخطئ، فمن اختار مذيع الإهداءات، سيكون قد اقتنع بأن البرلمان تحول فعلا إلى حلقة من حلقات برنامج ما، كما أن ترشيح لاعب كرة قدم سيؤكد بأن فهم السادة النواب للسياسة، على أنها فن „الهربة تسلّك“، ناهيك عن الجمال وحسن الخلقة،، الذي أصبح شرطا ضروريا في البرلمان، من أجل تحسين النوعية وشدّ المشاهدين لمتابعة الجلسات المملة في التلفزيون، والترويح عن الوزراء من الجلوس لساعات دون غض البصر ! حتى أن ما كتبته الصحافة خلال العهدة الماضية عن جمال بعض النائبات فاق بكثير ما كتبته بخصوص القضايا الجوهرية، التي صاحبت الحملة.

وببروز هذه الأسماء مرة أخرى، والتي ستكون حاضرة لا محالة في القوائم، سيكون الجزائريون على موعد مع حزمة من النوادر،، التي ستفرزها الرداءة، التي قطعت الطريق على الممارسة السياسية والنيابية النظيفة في البلاد.

سليم.خ