المستفيـــدون من “أونسـاج” بإمكــانهم إعـــــادة جــــــدولة ديـــونهم

البنوك لا تتوفر على آلية معالجة ديونهم، بابا عمي:

قال وزير المالية، حاجي بابا عمي، إن أصحاب المشاريع الخاصة بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “أونساج”، والذين يعانون صعوبات مالية، بإمكانهم الاستفادة من إعادة جدولة ديونهم البنكية.

أفاد بابا عمي، أول أمس، خلال جلسة علنية للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن” البنوك لا تتوفر على آليه مخصصة لمعالجة المشاريع المتعثرة، لكنها بالمقابل بإمكانها تبني مبدأ المعالجة حالة بحالة بالنسبة لملفات أصحاب المشاريع، والذين يرغبون بإعادة بعث نشاطهم”، مؤكدا أنه “وللاستفادة من هذا الإجراء على أصحاب المشاريع المعنية، استيفاء مجموعة من الشروط، أهمها توفر التجهيزات الممولة عن طريق القرض البنكي على مستوى الشركة وعدم خضوعها لأية معاملة تجارية، حيث يتعين على صاحب المشروع تسديد جزء من المستحقات السابقة، كما تحدد نسبة التسديد باتفاق مشترك بين صاحب المشروع والبنك”.

واعتبر وزير المالية، أنه” يشترط كذلك أن لا يكون ملف المعني قد أحيل بعد إلى صندوق ضمان القروض، من أجل التعويض وبناء على الشروط المذكورة”، داعيا” أصحاب المشاريع المعنيين بهذه الإجراءات، إلى التقرب من الوكالات البنكية للتفاوض حول إعادة جدولة ديونهم”.

من جانب آخر، نفى وزير المالية، حاجي بابا عمي، طرد عاملات من سلك الجمارك بولاية الأغواط، بسبب ارتدائهن للحجاب، قائلا إن “المديرية العامة للجمارك لم تقم بطرد أية عاملة منتسبة إليها بسبب لباسهن”، كاشفا أن “المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات مبدأ دستوري، وأن هذه الهيئة للمنتسبين إليها حقوقا وتلزمهم بواجبات، من بينها ارتداء البذلة النظامية أثناء ممارستهم لمهامهم، طبقا للمادة 39 من القانون رقم 79-207 المؤرخ في جويلية 1979 والمتضمن قانون الجمارك الساري حاليا والمعدل والمتمم”، معلنا أن” مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الوظيفة العمومية، يعد مبدأ دستوريا كرسته القوانين والأنظمة، ويؤكد أن جميع أعوان الجمارك يتمتعون بنفس الحقوق ويخضعون لنفس الواجبات، والتي من ضمنها الالتزام بارتداء البذلة النظامية.”

لخضر داسة