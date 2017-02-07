المرتبة الثانية أهم فـي “الأفلان”!

غريب أمر الترشح في قوائم حزب جبهة التحرير الوطني، ففي الوقت، الذي تتنافس فيه الأقطاب الكبرى في الأحزاب الأخرى على تصدر القوائم عبر ولايات الوطن، نجد العكس في “الأفلان”، حيث تعد المرتبة الثانية الأهم للمناضلين بالولايات مهما كان ثقلهم، لأن المرتبة الأولى محجوزة لأحد “المظلات” القادمة من العاصمة، وهو الأمر، الذي بات يؤرق عديد الراغبين في الترشح، وهو ما جعل الحزب يشهد في قواعده فرارا جماعيا للمناضلين طمعا في رأس القائمة في الأحزاب الصغيرة.