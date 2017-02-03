المدية تحيي مئوية البطل مصطفى بن بولعيد

بمشاركة فنانــــــين وسينمائييـــــــــن

ستكون ولاية المدية، على موعد مع فعاليات مئوية ميلاد مصطفى بن بولعيد، المصادفة للخامس من شهر فيفري، والتي تقام لأول مرة الفعاليات ينظمها المتحف الجهوي للمجاهد بالمدية، وتحتضنها جامعة يحيى فارس، الفعاليات ستميز بالعديد من التظاهرات الثقافية والفنية والتاريخية والعلمية

وفي هذا السياق، أكد مدير المتحف الجهوي للمجاهد، مراد حمزاوي، أن الاحتفائية التي تقام بمناسبة المئوية الأولى لميلاد أحد أبطال الثورة التحريرية، وأحد شباب الحركة الوطنية، الشهيد مصطفى بن بولعيد، ستكون المناسبة، فرصة لتناول موضوع دور الإعلام في توثيق وترسيخ قيم ومبادئ جيل الشهيد مصطفى بن بولعيد، وهو الموضوع الذي سيكون محور الندوة الوطنية، التي يساهم في اثرائها مجموعة من المثقفين، منهم السينمائي أحمد راشدي، والدكتور صادق بخوش، والفنان حسان كشاش، والدكتور محمد بغداد، والدكتور موسى هيصام.

المناسبة يراد منها فتح مجال النقاش، لإثراء الافكار الجديدة، التي يتبناها جيل الشباب في نظرته الى التاريخ الوطني، وكيفية التعامل مع ابطال الثورة التحريرية، في الفضاءات الإعلامية، خاصة وأن هذا المجال أصبح يجلب اليه الشباب بصفة خاصة.

واعتبر حمزاوي، أن تناول موضوع الإعلام وعلاقته بمبادئ وقيم، جيل الثورة التحريرية، سيكون من طرف مؤرخين وإعلاميين وسينمائيين، لتكون نماذج من الاعمال السينمائية والإعلامية المنجزة، في السنوات الاخيرة، محل نقاش الذي نريد له أن يكون اكاديميا، من خلال احتضان الاحتفائية في جامعة يحي فارس، لتكون مناسبة للطلبة من مختلف التخصصات للتعرف على المشهد السينمائي والإعلامي الوطني.