آخر تحديث : فبراير 3rd, 2017 8:30 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

المدية تحيي مئوية البطل مصطفى بن بولعيد

فبراير 03, 2017 فن وثقافة 0

المدية تحيي مئوية البطل مصطفى بن بولعيد

بمشاركة فنانــــــين وسينمائييـــــــــن

ستكون ولاية المدية، على موعد مع فعاليات مئوية ميلاد مصطفى بن بولعيد، المصادفة للخامس من شهر فيفري، والتي تقام لأول مرة الفعاليات ينظمها المتحف الجهوي للمجاهد بالمدية، وتحتضنها جامعة يحيى فارس، الفعاليات ستميز بالعديد من التظاهرات الثقافية والفنية والتاريخية والعلمية
وفي هذا السياق، أكد مدير المتحف الجهوي للمجاهد، مراد حمزاوي، أن الاحتفائية التي تقام بمناسبة المئوية الأولى لميلاد أحد أبطال الثورة التحريرية، وأحد شباب الحركة الوطنية، الشهيد مصطفى بن بولعيد، ستكون المناسبة، فرصة لتناول موضوع دور الإعلام في توثيق وترسيخ قيم ومبادئ جيل الشهيد مصطفى بن بولعيد، وهو الموضوع الذي سيكون محور الندوة الوطنية، التي يساهم في اثرائها مجموعة من المثقفين، منهم السينمائي أحمد راشدي، والدكتور صادق بخوش، والفنان حسان كشاش، والدكتور محمد بغداد، والدكتور موسى هيصام.
المناسبة يراد منها فتح مجال النقاش، لإثراء الافكار الجديدة، التي يتبناها جيل الشباب في نظرته الى التاريخ الوطني، وكيفية التعامل مع ابطال الثورة التحريرية، في الفضاءات الإعلامية، خاصة وأن هذا المجال أصبح يجلب اليه الشباب بصفة خاصة.
واعتبر حمزاوي، أن تناول موضوع الإعلام وعلاقته بمبادئ وقيم، جيل الثورة التحريرية، سيكون من طرف مؤرخين وإعلاميين وسينمائيين، لتكون نماذج من الاعمال السينمائية والإعلامية المنجزة، في السنوات الاخيرة، محل نقاش الذي نريد له أن يكون اكاديميا، من خلال احتضان الاحتفائية في جامعة يحي فارس، لتكون مناسبة للطلبة من مختلف التخصصات للتعرف على المشهد السينمائي والإعلامي الوطني.

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • pdf

    pdf

    فبراير 03, 2017
  • PDF

    PDF

    فبراير 01, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 31, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 30, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 29, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 28, 2017

همسات

بول بوت لن يدرب “الخضر”

بول بوت لن يدرب “الخضر”

فبراير 01, 2017 0

رد مدرب إتحاد الجزائر، بول بوت، في ندوة صحفية نشطها صبيحة أمس بملعب عمر حمادي بالعاصمة، على سؤال أحد الصحفيين...
اقرأ المزيد
مرضى يفرون من الأطباء بسطيف!

مرضى يفرون من الأطباء...

فبراير 01, 2017 0

بــن شهيـــدة فـي الكونغـرس

بــن شهيـــدة فـي...

فبراير 01, 2017 0

مناصــــرة و”الصولــــد”

مناصــــرة و”الصولــــد”

يناير 31, 2017 0

السفير الألماني مرتاح عند بن صالح

السفير الألماني مرتاح عند...

يناير 31, 2017 0

عيسى معجب بالزواج القبائلي

عيسى معجب بالزواج القبائلي

يناير 31, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

فبراير 2017
س د ن ث ع خ ج
« يناير    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  