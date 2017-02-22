المحادثات بشأن صــواريخ إس400 تحرز تقدما

بين تركيا وروسيا

قال وزير الدفاع التركي فكري إشيق أمس، إن المحادثات الجارية بين تركيا وروسيا بخصوص شراء أنقرة صواريخ إس400 لمنظومة دفاع جوي محلية “تحرز تقدما كبيرا”.

كما قال إن تركيا كانت تفضل في الأساس شراء منظومة صواريخ من حلف شمال الأطلسي، لكن لم يتسن ذلك. وكان يتحدث في مقابلة مع تلفزيون (إن.تي.في).



وكالات