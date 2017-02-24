المجمــع البتـــرولي أمــام خيــار الفــوز فقـط للتــأهل للدور الثاني

البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة رجال

رهن نادي المجمع البترولي للكرة الطائرة ذكور أكابر مجددا حظوظه للتأهل إلى الدور الثاني من منافسات البطولة العربية للأندية في نسختها 35 للكرة الطائرة التي تحتضنها البحرين حاليا، بعد أن قدم مستوى فنيا عن الجولة الأولى وانهزامه في الجولة الثانية أمام تورين اللبناني.

ويبقى أمام المجمع الفوز بالمباراة الثانية للبقاء في دائرة المنافسة، وتبقى نتيجة المباراة ضمن المجموعة الثالثة هي التي ستضع النقاط على الحروف لتحديد المتأهلين والمجمع أمام فرصة للتأهل شريطة الخروج بالانتصار وبالنقاط الثلاث وإبعاد نفسه عن متاهة الحسابات.

وتغلب المجمع البترولي على الأهلي البحريني بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر، لحساب الجولة الأولى من البطولة العربية للأندية بنتيجة ثلاثة أشواط بدون مقابل.

المجمع البترولي في مجموعة متوازنة بالمجموعة الثالثة والتي تضم كل من النادي الأهلي البحريني (منظم الطبعة) والأهلي السعودي وتنورين اللبناني. نادية. غ