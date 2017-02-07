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المؤسســـات التربويـــة تعـــاني عجــزا في أســــاتذة اللغــــات الأجنبيــة

فبراير 07, 2017 الحدث 0

المؤسســـات التربويـــة تعـــاني عجــزا في أســــاتذة اللغــــات الأجنبيــة

خالد أحمد يتهم مديري التربية بالمحسوبية في توظيف المستخلفين

تعاني أغلب المؤسسات التربوية عبر مختلف ولايات الوطن، من عجز كبير في أساتذة اللغات الأجنبية، لاسيما في الطور الثانوي، في وقت يتم تعويضهم بأساتذة مستخلفين غير أكفاء ومؤهلين، توظفوا عن طريق المحاباة والمعريفة”.

فتح رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميد، خالد أحمد، في حديثه لـ”وقت الجزائر”، النار على مديري التربية، الذي قال إنهم يوظفون أساتذة اللغات الأجنبية المستخلفين عن طريق المحاباة، بالرغم من أن هؤلاء الأساتذة تنقصهم الكفاءة، حيث يعمد مديري المؤسسات، إلى توظيف واختيار أساتذة، وفق معايير تبتعد عن الكفاءة وتتحكم فيها المحسوبية، في وقت كان الأجدى من مديري التربية، السعي لاختيــــار أساتذة في المستوى، بالتوجه للمعاهد وجــــــامعات اللغات، من أجل توظيف الأساتذة الأكفاء، القــــادرين على تحسين المستوى وإفادة التلاميذ مستقبلا، لاسيما وأن مستوى اللغات الأجنبية في الجزائر تحت المتوسط، إن لم يصنف ضمن الضعيف.
وأكد خالد أحمد، أن الوزارة ستكون في ورطة حقيقية خلال الموسم المقبل، تتعلق بخروج أساتذة اللغات الأجنبية على التقاعد من بين 41 ألف أستاذ، وأمام هذا الوضع، فإن وزيرة التربية نورية بن غبريط، ستكون مجبرة على تعويضهم، والمشكل المطروح بكيفية بمن تعوضهم؟ ، كما لفت ممثل الهيئة ذاته، النظر إلى خطوة الوزير، التي قامت بفتح فروح في جامعات الجنوب، من أجل التكفل بتحسين مستوى أساتذة اللغات الأجنبية، في حين تبقى المدارس العليا لأساتذة اللغات في الشمال لا تغطي الاحتياج، بـــــــل أن دفعات التخرج منها لا يمكن أن تساهم حتى بنسبة معــــــتبرة في تغطية العجل المسجل، خاصة وأن هــــذا الوضع تشهده المدرسة الــــجزائرية كل سنة، ولا يمكن تسويته في كل مرة، على حد تعبيره.
وأردف رئيس اتحاد جمعية أولياء التلاميذ، أن المؤسسات التربوية تعاني عجزا كبيرا فيما يخص أســـــاتذة اللغات الأجنبية، الفــــرنسية، الإنجليزية واللغات الأخرى، كالإسبانية والألمـــــانية، مشيرا أن الوزارة لــــم تجد حلا لهذا العجز الفــــادح، بالرغــــــم من أنه يمس طلبة الأقســـــام النهائية المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا.


صبرينة دلومي

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