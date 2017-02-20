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المؤسسات المصغرة لإنجاز شبكة الأنترنيت بالألياف البصرية

فبراير 20, 2017 الحدث 0

المؤسسات المصغرة لإنجاز شبكة الأنترنيت بالألياف البصرية

 التقنية تستعمل لأول مرة في الجزائر

سيتم توقيع اتفاقية مع مؤسسات مصغرة لإنجاز شبكة أنترنيت باستخدام الألياف البصرية، التي تعد تقنية تستعمل لأول مرة في الجزائر، تسمح بسرعة تدفق تصل إلى غاية 100 ميغا بيت/الثانية.
وحسب ما أفاد به بيان لمجمع “اتصالات الجزائر”، فإن “اتصالات الجزائر” تعكف على إنهاء اللمسات الأخيرة لإطلاق خدمة FTTHو FTTX حيث تنص الاتفاقية المذكورة التي ستوقع مع عدد من المؤسسات المصغرة وشركة أجنبية، على إنجاز أشغال هذا المشروع “من طرف شركات جزائرية حصريا، سواء المقاولات الخاصة أو حتى المؤسسات المصغرة التي تنشط في قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال”.وأشار المصدر ذاته، إلى أن “حيزا كبيرا من ميزانية المشروع، سيخصص لتكوين تقنيي اتصالات الجزائر وكذا المقاولين الجزائريين وأصحاب المؤسسات المصغرة في هذا المجال”، حيث تحرص الشركة الأجنبية من خلال الاتفاقية، على نقل خبراتها العالمية إلى المقاولين الجزائريين.وكانت مؤسسة “اتصالات الجزائر”، قد عقدت في ذات الإطار، اجتماعين تشاوريين مع أصحاب المؤسسات المصغرة، من أجل “توضيح الرؤية حول هذه الاتفاقية”، حيث تم استقبال ممثلين عنهم، “أبدوا استعدادهم للعمل وفق هذه الاتفاقية، التي تعد فرصة جد مهمة للشركات الجزائرية، للاستفادة من هذه الخبرات الجديدة”.للتذكير، كانت مؤسسة “اتصالات الجزائر”، قد قامت بتكوين 936 شاب من 590 مؤسسة مصغرة ومتوسطة عبر ربوع الوطن، حيث عكفت على تأطير وتكوين المؤسسات المصغرة المنبثقة عن الاتفاقية التي أبرمتها “اتصالات الجزائر” والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب في 2011، في كل من تخصصات الشبكات الهاتفية، النحاسية والألياف البصرية وكذا أعمال البناء والحفر الخاصة بمؤسسة “اتصالات الجزائر”.
ن.ف

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