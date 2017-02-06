الكرملـين لا يوافق تصريحات ترامب بشـأن إيران

آخر تحديث : فبراير 6th, 2017 11:14 مساءً
فبراير 06, 2017 Wakteldjazair دولي 0
قال المتحدث باسم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للصحفيين أمس، إن الكرملين لا يتفق مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي قــــال فيها إن إيران دولة إرهابية.
وأضاف المتحدث ديمتري بيسكوف، أن الخلافات بين روسيا والولايات المتحدة، يجب ألا تمنع الدولتين من بناء علاقات تقوم على المنفعة المشتركة.وتابع “ليس سرا أن وجهات نظر موسكو وواشنطن تقف على طرفي النقيض في الكثير من القضايا الدولية.”
وكالات
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