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القوات الجوية الجزائرية تتدعم بمروحتين عصريتين

فبراير 01, 2017 الأخيرة 0

القوات الجوية الجزائرية تتدعم بمروحتين عصريتين

من طراز مي-26

تدعمت الحظيرة الجوية لقوات الجوية الجزائرية بمروحيتين ثقيلتين من طراز مي_26، وهما متواجدتان بأحد المطارات الإيطالية، على ان يتم نقلهما إلى القاعدة العسكرية ببسكرة لتكونا تعزيزا جديدا لسلاح الجو الجزائري، بحسب ما أكده موقع „مينا دفاع“ المتخصص في الأسلحة.
وتم صناعة هذا الطراز من المروحيات من قبل شركة روستوف الروسية، التي وقعت مع الجزائر صفقة لصناعة 14 مروحية من هذا الطراز خصيصا لقواتها الجوية.
وللإشــــــارة، فإن تجهيـــــزات المروحية هي من صنع مشـــــترك روســـــي أوكـــــرانــــي، حيث تمت صنــــــاعة الأدوات والعـــــتـــــاد من طرف الشركة الروســــية، ونظام الدفاع مصنع من طـــــرف شـــركة „موتور سيك“ الأوكرانية وهي مجهــــزة بمحرك يسمــــح للمروحية بنقل 56 طنا من الحمولة.


ر.م

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