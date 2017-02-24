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القــــوات العراقيــــــة تتوغــــل في غـــرب الموصـــل

فبراير 24, 2017 دولي 0

القــــوات العراقيــــــة تتوغــــل في غـــرب الموصـــل

بعد يوم من شنها هجمات على عدة جبهات

واصلت قوات الأمن العراقية المدعومة من الولايات المتحدة التوغل في الشطر الغربي من مدينة الموصل أمس، بعد يوم من شنها هجمات على عدة جبهات صوب المعقل الرئيسي الأخير لتنظيم الدولة الإسلامية في المدينة.
واستعادت القوات السيطرة على مطار الموصل أول أمس، في مكسب مهم بالمعركة الرامية لإنهاء سيطرة التنظيم على أراض بالعراق.
وقال متحدث عسكري، إن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت يوم الجمعة من السيطرة على قاعدة الغزلاني العسكرية بالكامل، وتقدمت صوب حي تل الرمان وحي المأمون في جنوب غرب المدينة.
وتقوم الشرطة الاتحادية ووحدة الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية بتطهير المطار من القنابل والفخاخ التي خلفها التنظيم الذي انسحب من مواقعه هناك أول أمس.
وتخطط القوات الحكومية لإصلاح المطار واستخدامه قاعدة لطرد المتشددين من أحياء غرب الموصل، حيث يعتقد أن نحو 750 ألف شخص لا يزالون محاصرين هناك.
وطردت القوات الحكومية المتشددين من شرق الموصل الشهر الماضي، لكن الدولة الإسلامية لا تزال تسيطر على القطاع الغربي من المدينة التي يقسمها نهر دجلة.
وقال صباح النعمان، المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب، إن قواته تقاتل تنظيم داعش في تل الرمان والمأمون وتوقع القضاء على مقاتلي التنظيم هناك قريبا.
واستخدم مقاتلو التنظيم الهجمات بسيارات ملغومة وطائرات دون طيار تحمل قنابل صغيرة في محاولة لعرقلة تقدم وحدات جهاز مكافحة الإرهاب.
وقال اللواء الركن، سامي العارضي، القائد الكبير في الجهاز لـ”رويترز” في جنوب غرب الموصل، إن التنظيم يبدي مقاومة هناك، وإن الطائرات دون طيار مصدر إزعاج رئيسي أمس.
وكالات

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