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القضـــاء يفتـــح ملـــف اغتيــــال علــــي تونســــي

فبراير 25, 2017 الحدث 0

القضـــاء يفتـــح ملـــف اغتيــــال علــــي تونســــي

ولطاش يكشف عن الحيثيات ومحاميه يتهم التحقيق بارتكاب خروق

يمثل، اليوم، أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر، شعيب ولطاش، القائد السابق للوحدة الجوية بالمديرية العامة للأمن الوطني، المتهم بقتل المدير العام للأمن الوطني علي تونسي، سنة 2010 بسلاح ناري في مكتبه.

تفتح الجنايات ملف اغتيال العقيد علي تونسي في مكتبه بالمديرية العامة للأمن الوطني، بعد مرور 7 سنوات باليوم عن الجريمة، التي ارتكبت بتاريخ 25 فيفري 2010، في وقت يتهم ومنذ اليوم الأول شعيب ولطاش بالفعل، وعليه يواجه اليوم القائد السابق للوحدة الجوية بالأمن الوطني تهمة جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وحمل سلاح وذخيرة من الصنف الرابع بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا.
وفي وقت يعتبر ولطاش المتهم الوحيد في القضية، يرى دفاعه أن المحاكمة لن تبحث في حيثيات القضية، بل ستركز فقط على جريمة القتل، مشيرا إلى حدوث عدة خروق أثناء التحقيق، يقول إن منها “تم تحريك جثة الضحية من قبل الشرطة القضائية، مع أن الأمر من اختصاص الطبيب الشرعي”، إضافة إلى أنه “تم نقل الجثة إلى عيادة الأمن الوطني، ثم مخبر الشرطة العلمية، في وقت كان لابد أن توضع في مصلحة حفظ الجثث في مستشفى مصطفى باشا من أجل التشريح”.
ويبقى احتمال تأجيل القضية، كونها تطرح لأول مرة، ومن المحتمل أن يتغيب عن أول جلسة عدد من الشهود المهمين، خاصة وأن عدد الشهود يقارب الـ54 شاهدا، أو بعض الخبراء من بين 8 خبراء من المقرر سماعهم في الملف، في وقت تلوح هيئة الدفاع بتقديم طلبات متعلقة باستدعاء عدد من الشهود، وكذا عدد من الأشخاص الذين لم ترد أسماؤهم في الملف ولم يتم استدعاؤهم، من بينهم إطارات سامية بجهاز الأمن العسكري سابقا، حيث ترى هيئة الدفاع، التي سترافع لحق المتهم ولطاش، أن حضور بعض الشخصيات، التي تحفظت عن ذكر أسمائهم، مهم جدا لتنوير المحكمة وإظهار الحقيقة في جريمة قتل المدير العام للأمن الوطني علي تونسي.
وكان علي تونسي قد قتل على يد ضابط عسكري متقاعد في 25 فيفري 2010، عندما أعلن العقيد علي تونسي في اجتماع إنهاء مهامه، فرد الأخير بإطلاق النار عليه، بحسب ما أعلن عنه وقتها، فيما يبقى الغموض يلف عدة جوانب في عملية الاغتيال، التي هزت جهاز الشرطة ومختلف أجهزة الأمن الأخرى في الجزائر مطلع العشرية.

زهرة دريش

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